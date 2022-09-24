للمرة الأولى.. اعتماد مدربات لـ«الإسكواش والبوكسينج والآيكيدو» في الوادي الجديد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

اعتمدت محافظة الوادي الجديد، مدربات لـ«الإسكواش والبوكسينج والآيكيدو»، للمرة الأولى، إذ كان يقتصر إسناد مهمة تدريب الآخرين على هذه الرياضات، على الذكور.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبد الصمد، وبسنت الحسيني، تقريرًا عن اعتماد فتيات للتدريب الرياضي بالوادي الجديد، حيث سلط الضوء على عدد من المدربات، للحديث عن مشوارهن الرياضي المميز.

وعبرت أسماء سيد عبدالمحسن، أول مدربة إسكواش بالوادي الجديد، عن سعادتها بدخول ثقافة رياضة الإسكواش مدينة الخارجة، فيما قالت بسمة حسن، بطلة العالم في الكيك بوكسينج، إنها حصلت على 7 بطولات جمهورية، وتشجع البنات والسيدات على ممارسة هذه الرياضة المميزة.

وقالت نسمة زايد، مدربة إسكواش بالخارجة، إنها حصلت على الدورة الأساسية لنقابة المهن التدريبية، وتشجع الفتيات على ممارسة رياضة الإسكواش، وبخاصة أنها رياضة عالمية ويقبل عليها الكثيرون.