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تعرض صحتهم للخطر .. 3 فئات ممنوعة من تناول «حلوى المولد» بينهم «الحوامل»

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القاهرة - سمر حسين - ماما

حلاوة المولد

خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، يقبل الكثير من الأشخاص على تناول حلوى المولد بأنواعها المختلفة، خاصة الصغار الذين يهوون بطبيعتهم تناول الحلويات والسناكس السريعة، لكن الإفراط في تناول هذه المواد قد تعرض بعض الفئات لأزمات مرضية، بينهم النساء الحوامل، والأطفال، ومرضى السكري.

وأوضحت الدكتورة إيمان أشرف، خبيرة التغذية العلاجية، خلال حديثها لـ«هن»، أضرار الإفراط في تناول حلاوة المولد، على هذه الفئات الثلاثة، مع كيفية تناولها بشكل صحي ومعتدل، لتجنب حدوث أي أضرار صحية.

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أضرار الإفراط في تناول حلوى المولد على الحوامل 

وقالت خبيرة التغذية، إن الإفراط في تناول حلوى المولد، يؤثر على الحالة الصحية للأم وجنينها، نظرا لكونه يضعف مناعتها، إلى جانب تتسببه في ارتفاع نسب الأنسولين بالدم.

أضرار الإفراط في تناول حلوى المولد على الأطفال ومرضى السكري

أما الأطفال ومرضى السكري، فإن الإفراط في تناول حلوى المولد، يعرضهم إلى ارتفاع نسب الأنسولين في الدم، وهو ما يزيد من فرص تخزين الدهون بشكل كبير، إلى جانب التقليل من عملية الحرق، بحسب «إيمان».

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كما تحتوي حلوى المولد بأنواعها المختلفة، على كميات كبيرة من السكر التي تضعف مناعة الجسم، إلى جانب كونه غذاء للخلايا السرطانية.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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