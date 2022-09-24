أمريكية تتعرض لكارثة في حفل زفافها بسبب «الرموش الصناعية».. كادت تصاب بالعمى

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لحظات فرح تحولت إلى كابوس، تجربة قاسية تعرضت لها عروس أمريكية بعد أن كادت تفقد بصرها في ليلة زفافها، قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى وإنقاذها بأعجوبة.

محاولة للتجميل أدت إلى كارثة

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن الأمريكية «أليكسيس»، صاحبة الـ33 عامًا، فكرت في تركيب الرموش بعيناها كوسيلة للتجميل تحرص عليها كل عروس خلال زفافها، وبعد مرور ساعات من الحفل، انتهى الأمر بتدمير اليوم المميز الذي انتظرته الشابة الأمريكية، بعد أن تم نقلها إلى أحد المستشفيات لإصابتها بنزيف حاد في عينيها.

سبب الإصابة بالنزيف

قالت «أليكسيس»، خلال تصريحات تلفزيوينة، إنها استعانت بخبيرة تجميل لتركيب الرموش، وبالفعل بدأت الأخيرة في وضع شريط لاصق على أطراف الجفون، كي يتم لصق الرموش بها، «بعدما وضعت الشريط شعرت بعدم الارتياح، وأخبرت خبيرة التجميل بالأمر، فقالت لي (ربما تكون عيناكِ حساستين)، لكن شعرت بضيق شديد في عيني، وبدأت أشعر بألم متزايد».

وتابعت العروس الأمريكية: «وبعد مرور فترة قصيرة سحبت الشريط اللاصق، لكن في الطريق إلى المنزل كانت عيني تتألم أكثر فأكثر، حتى شعرت أن عيناي تشتعل، وسرعان ما أجريت اتصالًا بخبيرة التجميل التي نصحتني بوضع مسكنات وقطرات دون وصفة طبية، لكن حالتي لم تتحسن، وذهبت إلى المستشفى».

أخبر الأطباء العروس الثلاثينية، بأنها أصيبت بنزيف في عيناها بعد تعرضهما لضغط عال، حيث تم التعامل مع حالتها على وجه السرعة، وتنظيف عينيها.