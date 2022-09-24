الامارات | مصري يحاول الانتحار في بث مباشر.. والشرطة تتدخل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 24 سبتمبر 2022

أعلنت السلطات المصرية المختصة،السبت، أنها اعتقلت شابا هدد بالانتحار من خلال بث مباشر عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان نشرتها على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك أن أحد الأشخاص قد أبدى رغبته فى الانتحار واعتزامه تصوير نفسه لوجود خلافات عائلية بينه وبين والديه.

ولفت البيان إلى أنه جرى تحديد الشخص ومعرفة مكان إقامته في مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، دون أن تكشف عن هويته أو سنه.

ولدى سؤال الشاب عن سبب فعلته أوضح أنه يمر بـ"حالة نفسية سيئة بسبب خلافات عائلية بينه وبين والديه ورغبة والده فى طرده وزوجته من المنزل.