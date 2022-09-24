لن تتوقع.. رجل يجني الأموال بأغرب طريقة ممكنة.. ما القصة؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بطريقة لا يصدقها عقل، يجني رجل الأموال عن طريق الاعتراف بجرائم لم يرتكبها، حيث وصل عدد الجرائم إلى ما يقرب من المائة.

ووفقا لموقع odditycentral، ألقت السلطات الإسبانية القبض على الرجل الذي اعترف، بارتكاب جرائم تتعلق بالقيادة بدلا من ما يقرب من 100 شخص مقابل المال، من أجل الحفاظ على سجلهم نظيفًا.

ووفقا للحرس المدني لجزر البليار في إسبانيا، تم اكتشاف رجل كان يعلن عن خدمة غير عادية عبر الإنترنت، لم يكشف عن اسمه، حيث يعرض تحمل جرائم القيادة التي يرتكبها الآخرون ومساعدتهم في الحفاظ على سجلاتهم نظيفة من أجل الاحتفاظ برخص القيادة الخاصة بهم وتجنب دفع الغرامات، مقابل حصوله على أموال نظير ذلك.

وبدأت القصة في منتصف عام 2021، عندما حقق حرس المرور المدني في مايوركا في حادث وقع على طريق أندراتكس السريع، حيث تجاهل سائق سيارة، أمر الشرطة لإجراء اختبار فحص الكحول الروتيني، وأثناء هروبه، ارتكب الرجل المجهول الهوية الذي كان يرتدي خوذة سلسلة من المخالفات المختلفة.

ولسوء حظ سائق السيارة، كتب رجال الشرطة رقم السيارة وكانوا قد قدموا بالفعل أوراقًا ضده عندما تقدم رجل مدعيا أنه مرتكب المخالفات المختلفة، كان الأمر غير متوقع بعض الشيء، لذلك لم يفكر ضباط الشرطة كثيرًا في الأمر حتى فحصوا وعلموا أن الشخص ليس لديه رخصة قيادة دراجة نارية، وليس لديه نقاط صالحة على رخصته، ولم يكن في منطقة مايوركا في اليوم الذي ارتكبت فيه جرائم السائق.

ومع استمرار تحقيق حرس المرور المدني، ازدادت حدة الشك في الأمر، وظهر الرجل باعتباره صاحب العديد من مخالفات القيادة في جميع أنحاء شبه الجزيرة، على الرغم من حقيقة أن رخصته قد تم تعليقها بالفعل، وفي جميع الحالات، تم تكرار نفس العملية.

واعترف الرجل بأنه سائق دراجة نارية ارتكب مخالفة جسيمة، رغم أن السيارة كانت باسم شخص آخر، وبهذه الطريقة، احتفظ حاملو المركبات بنقاط رخصة القيادة الخاصة بهم.

في إسبانيا، كما هو الحال في العديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، يتم استخدام نظام النقاط لمعاقبة المخالفات المرورية، يبدأ كل سائق بـ 12 نقطة - يبدأ المبتدئون برصيد 8 - ويبدأون في خسارتها عند ارتكاب المخالفات، على سبيل المثال، استخدام الهاتف الذكي أثناء القيادة يكلفك 3 نقاط بالإضافة إلى غرامة مالية، عندما يفقد شخص ما جميع نقاطه، يتم تعليق رخصة قيادته لفترة من الوقت، لكن حرس المرور المدني في مايوركا تكتشف أن هذا الرجل لديه حصيلة نقاط تبلغ -321.

وكشف التحليل الإضافي للمشتبه به عن المزيد من العناصر غير العادية، على سبيل المثال، أظهر النظام أنه اعترف بارتكاب مخالفتين في نفس اليوم، على بعد نصف ساعة فقط، على بعد 800 كيلومتر فقط من كل موقع، وفي أكثر من اثنتي عشرة حالة، اعترف بقيادة دراجة نارية بسرعة مفرطة، على الرغم من أن لقطات كاميرا الرادار أظهرت بوضوح أن الدراجين كانوا من النساء.

وكشفت تحقيقات الشرطة، في نهاية المطاف، أنه كان يعلن عن خدماته على أنها كبش فداء لأي شخص يريد "الاستعانة بمصادر خارجية" لمخالفات القيادة الخاصة بهم، وكان يتقاضى ما بين 75 و200 يورو لكل نقطة، ووفقًا لمصادر في الحرس المدني، كان لديه تعاملات مع ما لا يقل عن 91 شخصًا من جميع أنحاء إسبانيا.

وكان الرجل قد تم تعليق رخصة قيادته منذ فترة طويلة، لكنه استمر في تحمل جرائم الآخرين وتحقيق ربح في هذه العملية.

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