4 نصائح للحفاظ على البشرة خلال الخريف.. منها الإكثار من شرب المياه

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يعاني الكثيرون خلال فصل الخريف من جفاف البشرة، نظرا للعادات الخاطئة التي يلجأ لها البعض، وعدم العناية الكافية بالبشرة، ويكشف الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، 4 طرق صحية وسهلة لترطيب والحفاظ على الجلد خلال الخريف.

أسباب ظهور الحساسية في الخريف

وقال «الناظر»، إن الأشخاص الذين يعانون من الحساسية يواجهون مشكلة هذه الأيام نظرا لتغير فصول السنة، إذ يمتاز فصل الخريف بالرياح الحاملة ببعض الأتربة، التي قد تؤدي لظهور الحساسية.

وأضاف الناظر، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، اليوم السبت، أن السيدات والفتيات يتعرضن خلال فصل الخريف لجفاف البشرة خاصة أصحاب البشرة الدهنية، بالإضافة إلى تشقق كف اليدين والقدمين، وزيادة القشرة في الشعر.

4 نصائح للحفاظ على البشرة

وقدم استشاري الأمراض الجلدية، نصائح للحفاظ على البشرة خلال فصل الخريف تتصمن الإكثار من شرب المياه للحفاظ على نضارة الجلد، والإكثار من تناول السلطة الخضراء إذ تحتوي على فيتامينات ومعادن مفيدة للبشرة، والنوم المنتظم مساء، لمدة 8 ساعات، إلى جانب ترطيب الجلد بمرطبات مختلفة، بخاصة «الفازلين» ومشتقاته والزيوت الطبيعية.