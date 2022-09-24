10 معلومات عن تسنيم العايدي.. مصرية تغني بالإنجليزية فقط

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حلت المطربة المصرية تسنيم العايدي ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع عبر فضائية «cbc» في لقاء تحدثت خلاله عن بداية انتشارها كمطربة للأغاني الأجنبية في مصر، وعن بدايتها وطفولتها، وغنت بعض أغانيها في استديو البرنامج.

أبرز المعلومات عن تسنيم العايدي نرصدها لكم كما يلي:

1- حصلت على دروس بيانو منذ طفولتها ونصحتها والدتها بالحرص على دروس البيانو منذ عمر 8 سنوات.

2- تبلغ من العمر 21 عام.

3- تدرس في كليتين وهما، كلية التربية الموسيقية وكلية هندسة الصوت بالجامعة الأمريكية وفي الفرقة الثالثة حاليًا.

4- بداية ظهورها كانت بفيديوهات على السوشيال ميديا خلال فترة إغلاق الكورونا.

5- شاركت في عدد من الاحداث الفنية وأصبحت محترفة بفضل ظهورها على السوشيال ميديا.

لا تغني باللغة العربية مطلقًا

6- تغني باللغة الإنجليزية فقط ولم تغني باللغة العربية حتى الأن ولا تنوي الغناء بالعربية.

7- تسمع أغاني أجنبية منذ طفولتها وتؤلفها وتكتب الأغاني باللغة الإنجليزية.

8- تتحدث العربية بطلاقة ولكنها لا تجيد الغناء بالعربي.

9- ألفت أغنية بالانجليزية تنعي فيها وفاة شقيقها الأكبر.

10- احترفت الغناء منذ عام، ونالت شهرة عالمية واسعة بعدما غنت أحدى الأغنيات الحماسية الترويجية للدوري الأسباني.