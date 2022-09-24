هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت الشوفان يوميا.. «فوائد صحية بالجملة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

إذا كان هناك نوعًا واحدًا من الكربوهيدرات عليك أن تأكله لبقية حياتك من شأنه أن يحسن صحتك ويساعدك على إنقاص الوزن، فسيكون دقيق الشوفان، فهو له قائمة الفوائد الغذائية لا تعد ولا تحصى، وهناك الكثير من الأشياء الصحية التي تحدث لجسمك عند تناول دقيق الشوفان بشكل يومي، وفيما يلي تلك الفوائد بحسب موقع هيلث لاين الطبي المتخصص، ودكتور خالد أبو العزم استشاري أمراض الباطنة والغدد الصماء والسكري.

ما هو الشوفان؟

دقيق الشوفان هو مكون متعدد الاستخدامات، فهو مكون آمن للتناول في الليل دون الخوف من زيادة الوزن، يمكن أيضًا استخدامه كطريقة لتعزيز العناصر الغذائية في جميع أنواع الوصفات مثل البسكويت والفطائر وحتى العصائر، وهو هام لكل من يريد اتباع نظام غذائي صارم.

ماذا يحدث في جسمك إذا تناولت الشوفان يوميا؟

الشعور بالشبع:

إذا كنت تبحث عن زيادة الألياف في الصباح، فإن دقيق الشوفان رائع نظرًا لأن الألياف تساعدك على إنقاص الوزن، وتناول الأطعمة الغنية بالألياف يساعد على الهضم والشبع بشكل عام، وكوب من الشوفان سوف يشعرك بالشبع.

التقليل من السكر:

اطهي نصف كوب من الشوفان مع كوب واحد من حليب اللوز غير المحلى، وبدلاً من إضافة السكر، يمكنك وضع العسل، ولا تستخدم الشوفان الفوري وضيف له القليل من الفاكهة.

يطيل العمر:

الشوفان هو في الواقع أفضل طعام الإفطار لطول العمر، أثبتت إحدى الدراسات التي نشرتها مجلة Nutritional Journal أن تناول الشوفان بشكل منتظم يمكن أن يساعد في حل جميع أنواع المشاكل الصحية المتعلقة بمتوسط العمر المتوقع بما في ذلك خفض الكوليسترول الضار LDL وزيادة الوزن وأمراض القلب وأمراض المناعة الذاتية.

الفوائد الصحية

إلى جانب احتوائه على كمية كثيفة من الألياف، فإن دقيق الشوفان مليء بالعناصر الغذائية المفيدة، مثل الكربوهيدرات الصحية المعقدة وهي أفضل أنواع الكربوهيدرات لخسارة الوزن، ويحتوي على كمية كبيرة من البروتين (5 جرامات لكل 1/2 كوب)، وتحتوي على مستويات عالية من الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم. وكذلك فيتامينات أ وب 6.

يخفض الوزن:

مع العديد من الفوائد الغذائية وقلة السكر، يعتبر دقيق الشوفان أحد أفضل الأطعمة لفقدان الوزن، إذا استبدلت إفطارك المعتاد بوعاء من الشوفان اللذيذ، ستلاحظ فرقًا كبيرًا في عملية الهضم والصحة العامة، بما في ذلك فقدان الوزن.