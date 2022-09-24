«تقى» من أطفال متلازمة داون وأصبحت بطلة رياضية تحلم بـ«المونديال»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تتمتع بفطنة وذكاء كبيرين، تفوقت على أقرانها والمحيطين بها، رغم التشوهات الخلقية في أماكن متفرقة من الجسد، لكنها جعلتها تختلف عن الآخرين، وميزتها منذ أن فتحت عينيها على الدنيا، ظروف ولادتها وحالتها الصحية جعلتها تقبع داخل الحضانة لأشهر، كونها ولدت بثقوب في القلب، لكن الطفلة تقى فودة، ابنة مدينة طنطا، حولت معاناتها ومحنتها إلى منحة كبيرة، كسرت بها القوالب والنظرة المجتمعية لذوي القدرات الخاصة، وأصحاب متلازمة داون، حتى أصبحت بطلة رياضية وفازت بالمركز الأول في بطولة الجري في النادي الأوليمبي سباق الـ200 متر للعدائين سن الـ12.

«تقى قدرت تتغلب على معاناتها، وأجرت عمليتين ونهتم بها من جميع النواحي داخل الأسرة»، عبارة بدأت من خلالها مي فودة، شقيقة البطلة الرياضية، الحديث لـ«الوطن»، إذ تتحدث عن معاناتها منذ الولادة حتى أصبحت بعمر الـ12، إذ تقول: «الثقوب اللي في القلب خفت لوحدها، والتشوهات الخلقية بعد متابعتنا الصحية الدائمة لها عند الأطباء عرفنا طبيعة العمليات اللي هتعملها وفي أي مرحلة عمرية، عمرنا ما حسينا إنها مختلفة أبدًا».

رغم صغر سنها إلا أن الطفلة «تقى» أجادت القراءة والكتابة ونطق بعض الجمل، وعلى درجة من الوعي والفهم لما يدور حولها من أحداث، إذ تضيف شقيقتها: «هي متفوقة جدًا رياضيًا من سن 7 أعوام، وبتدرب وكل سنة بتحصد مركز عالي في الجري، حتى حصلت على المركز الأول في النادي الأوليمبي، وتأهلت لبطولة الجمهورية في الجري».

والدة «تقى» كان لها الفضل فيما وصلت إليه الطفلة، إذ عزمت على تأهيلها في جميع النواحي، بخلاف التعليم والرياضة، إذ تضيف شقيقتها الكبرى: «والدتي دخلتها مدرسة عادية دمج مع الأطفال العاديين، وقاربت على الانتهاء من المرحلة الإبتدائية، فضلا عن اصطحابها لأخذ دروس تخاطب مع أطباء ومتخصصيين لتعديل السلوك».

حلمها الوصول للمونديال

تحلم الطفلة تقى فودة، بأن تصبح إعلامية و مذيعة في التلفزيون، وأن تصل للأولمبياد وتحصل على ميدالية وبطولات على مستوى العالم، إذ تختتم شقيقتها: «مستواها في التدريب والبطولات دايما بيبهرنا الحمد الله كل مرة بتفاجئنا عن المرة اللي قبلها، حلمي ليها اللي دايما بنشتغل عليه الحمد الله أنها تلعب في الأولمبياد وتحقق أعلى سكور في الدنيا كلها وواثقة إنها هتوصل».