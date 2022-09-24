حلاوة المولد في المنزل.. طريقة عمل الملبن الحبل

محمد اسماعيل - القاهرة - لا يترك المصريون مناسبة دينية أو اجتماعية إلا وكانت لهم فيها طقوسهم الخاصة فيما يتعلق بمائدة الطعام، حيث ارتبطت لدى قطاعات عريضة من المصريين تلك المناسبات بأصناف مختلفة من الطعام.

ومن بين هذه المناسبات، المولد النبوي الشريف، والذي نستعد لاستقباله خلال الأيام المقبلة، حيث تزخر محال الحلويات و"الشوادر" بما لذ وطاب من حلوى المولد، والتي يبدو أنها لن تلقى رواجاً هذا العام بسبب الارتفاع المبالغ في أسعارها، لاسيما بعد ارتفاع أسعار السكر في الفترة الأخيرة.

ولأن حلوى المولد لا غنى عنها في كل بيت، يقدم "الخليج 365" كل يوم وصفة جديدة لطريقة عمل إحدى أصناف حلاوة المولد، وكيف يمكن أن تقومي بإعدادها في المنزل بأقل التكاليف.

طريقة عمل الملبن الحبل

المكونات

- 4 أكواب سكر

- 6 أكواب ماء

- 2 كوب نشا

- عين جمل

- خيط دبارة وإبرة

- 1/2 كيلو سكر بودر

- 250 جرام نشا

طريقة التحضير

- نضع 2 كوب ماء في إناء ليغلي ويوضع معه 2 كوب سكر ويتم التقليب ببطء

- في نفس الوقت يتم وضع 2 كوب ماء في إناء آخر ليغلى ومعه 2 كوب سكر، ويوضع 2 كوب ماء في إناء ليغلى ومعه 2 كوب نشا.

- في الإناء الأول يتم وضع قليل من ملح الليمون، وفي الإناء الثاني نضع خليط النشا بعدما يتحول إلى قطع ويتم التقليب ببطء، وأثناء ذلك يتم وضع الماء المغلي في الإناء الأول بالتدريج إلى الخليط في الإناء الثاني الذي يتم تقليبه ببطء باستخدام مضرب البيض.

- يتم إحضاء الدبارة وإبرة ويتم وضع المكسرات فيه على هيئة عقد يتم وضعه داخل الخليط الملبن بالكامل لأخذ طبقة أولى ثم تخرجيه وتضعيه في سكر البودر ثم النشا، ثم يترك ليجف، ويعاد وضعه مجدداً في خليط الملبن لأخذ الطبقة الثانية.

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