حلاوة المولد أرخص.. طريقة عمل الفولية في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - لا يترك المصريون مناسبة دينية أو اجتماعية إلا وكانت لهم فيها طقوسهم الخاصة فيما يتعلق بمائدة الطعام، حيث ارتبطت لدى قطاعات عريضة من المصريين تلك المناسبات بأصناف مختلفة من الطعام.

ومن بين هذه المناسبات، المولد النبوي الشريف، والذي نستعد لاستقباله خلال الأيام المقبلة، حيث تزخر محال الحلويات و"الشوادر" بما لذ وطاب من حلوى المولد، والتي يبدو أنها لن تلقى رواجاً هذا العام بسبب الارتفاع المبالغ في أسعارها، لاسيما بعد ارتفاع أسعار السكر في الفترة الأخيرة.

ولأن حلوى المولد لا غنى عنها في كل بيت، يقدم "الخليج 365" كل يوم وصفة جديدة لطريقة عمل إحدى أصناف حلاوة المولد، وكيف يمكن أن تقومي بإعدادها في المنزل بأقل التكاليف.

* طريقة عمل الفولية

المكونات

- 1 كيلو جرام فول سوداني مقشر بدون ملح

- 1/2 كيلو جرام سكر

- 2 ملعقة كبيرة زيت

- 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون حامض

- ماء

طريقة التحضير

- يحمص الفول السوداني تحميصاً خفيفاً في مقلاة على النار.

- يوضع السكر في إناء على نار هادئة، ويضاف إليه الماء ويقلب جيداً حتى يذوب السكر.

- يضاف عصير الليمون، ويرفع الإناء عن النار، يستمر بالتقليب حتى يصبح لونه ذهبياً ثم يوضع القليل من الماء البارد ويقلب.

- يضاف الفول السوداني ويقلب بخفة حتى يختلط تماماً.

- يدهن سطح أملس بالزيت، يسكب عليه الخليط ويفرد بسماكة 1 سم بواسطة نشابة مدهونة بالزيت ويترك حتى يبرد، يقطع حسب الرغبة ويصبح جاهزاً للتقديم عندما يبرد.

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