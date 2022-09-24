طريقة تجليد الكتب.. علميها لأولادك بخطوات سهلة

القاهرة - سمر حسين - ماما

طريقة تجليد الكتب واحدة من الأمور التي تبحث عنها ربات المنازل وخاصة الأمهات، فهن على موعد ساعة وأكثر مع أبنائهن لتجليد وتغليف الكتب المدرسية مع استقبال العام الدراسي الجديد.

طريقة تجليد الكتب

وقد يرغب الكثير في تجليد الكتب العادية، للحفاظ عليها من التمزق، أو التلف وخاصة إذا كانت من أغلفة رقيقة الصنع.

وإليكِ العديد من الطرق والمواد التي يمكن استخدامها في تجليد الكتب المدرسية.

طريقة تجليد الكتب بالكرتون

الأدوات:

كرتون مقوى بألوان مختلفة

مقص

لاصق شفاف.

ورق تجليد شفاف لوضعه فوق الكرتون لحفظه.

طريقة تجليد الكتب بالكرتون

قومي بقص ألواح الكرتون المقوى في البداية، بنفس مقاس الكتب.

ضعي مادة الغراء على اطراف الكرتون من الداخل .

قومي بتجليد الكتب بالكرتون من جميع الأطراف، واستخدمي شريط لاصق شفاف.

الصقي في النهاية ورق تجليد شفاف لوضعه فوق الكرتون لحفظه.

طريقة تجليد الكتب بالجلاد البلاستيك

الأدوات:

جلاد بلاستيك جاهز

لاصق شفاف

طريقة تجليد الكتب بالجلاد البلاستيك

اختار يألوان مختلفة من الجلادات البلاستيك الجاهز.

قومي بتغليف الكتف، ثم لصقها باللاصق الشفاف.

طريقة تجليد الكتب بالجلاد الورق

الأدوات:

جلاد ورق

لاصق شفاف

طريقة تجليد الكتب بالجلاد الورق

قومي بقص الورق بنفس مقاس الكتاب.

الصقي الأطراف بعناية واحرصي على الضغط عليها جيدًا.

تزيين الكتب بعد التغليف

يمكنك تزيين الكتب الخاصة بك أو بأولادك بعد تجليدها، لإضافة لمسة جمالية عليها.

استخدام الألوان في رسم رسومات على الكارتون، أو الجلاد الورق.

استخدمي بعض الاستيكرات اللاصقة والملونة.

استخدام ورق الخرائط في تجليد الكتب بطريقة مختلفة.

يمكن استخدام ورق تغليف الهدايا بألوان وأشكال مختلفة.