لايف ستايل

طريقة تجليد الكتب.. علميها لأولادك بخطوات سهلة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

القاهرة - سمر حسين - ماما

طريقة تجليد الكتب

طريقة تجليد الكتب واحدة من الأمور التي تبحث عنها ربات المنازل وخاصة الأمهات، فهن على موعد ساعة وأكثر مع أبنائهن لتجليد وتغليف الكتب المدرسية مع استقبال العام الدراسي الجديد.

طريقة تجليد الكتب

وقد يرغب الكثير في تجليد الكتب العادية، للحفاظ عليها من التمزق، أو التلف وخاصة إذا كانت من أغلفة رقيقة الصنع. 

وإليكِ العديد من الطرق والمواد التي يمكن استخدامها في تجليد الكتب المدرسية.

طريقة تجليد الكتب بالكرتون

الأدوات:

كرتون مقوى بألوان مختلفة

مقص

لاصق شفاف.

ورق تجليد شفاف لوضعه فوق الكرتون لحفظه.

729764eeb7.jpg

 طريقة تجليد الكتب بالكرتون 

قومي بقص ألواح الكرتون المقوى في البداية، بنفس مقاس الكتب.

ضعي مادة الغراء على اطراف الكرتون من الداخل .

قومي بتجليد الكتب بالكرتون من جميع الأطراف، واستخدمي شريط لاصق شفاف.

الصقي في النهاية ورق تجليد شفاف لوضعه فوق الكرتون لحفظه. 

 طريقة تجليد الكتب بالجلاد البلاستيك

الأدوات:

جلاد بلاستيك جاهز

لاصق شفاف

7efe7ef3a3.jpg

 طريقة تجليد الكتب بالجلاد البلاستيك 

اختار يألوان مختلفة من الجلادات البلاستيك الجاهز. 

قومي بتغليف الكتف، ثم لصقها باللاصق الشفاف.

 طريقة تجليد الكتب بالجلاد الورق

الأدوات:

جلاد ورق

لاصق شفاف

طريقة تجليد الكتب بالجلاد الورق 

قومي بقص الورق بنفس مقاس الكتاب. 

الصقي الأطراف بعناية واحرصي على الضغط عليها جيدًا. 

82894cc245.jpg

تزيين الكتب بعد التغليف

يمكنك تزيين الكتب الخاصة بك أو بأولادك بعد تجليدها، لإضافة لمسة جمالية عليها. 

استخدام الألوان في رسم رسومات على الكارتون، أو الجلاد الورق. 

استخدمي بعض الاستيكرات اللاصقة والملونة.

905f015695.jpg

استخدام ورق الخرائط  في تجليد الكتب بطريقة مختلفة. 

يمكن استخدام ورق تغليف الهدايا بألوان وأشكال مختلفة.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا