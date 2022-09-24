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ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحلويات قبل الأكل؟.. خبيرة تغذية تجيب

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القاهرة - سمر حسين - صحة

تناول الحلويات قبل الأكل

الكثير من الأشخاص يفضلون تناول الحلويات بمختلف أشكالها وأنواعها طوال الوقت وفي أوقات مختلفة من اليوم، وهو الأمر الذي يمكن أن يتسبب في حدوث مشاكل صحية كبيرة، خاصة مع أصحاب الأمراض المزمنة، إذ يمكن أن يؤدي الإكثار في تناولها للوفاة، كما تتجنب الكثير من السيدات تناولها خوفًا من زيادة الوزن.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحلويات قبل الأكل؟، يعتبر السؤال الأكثر تداولًا بين مجتمع السيدات بشكل خاص، إذ بات الجميع يتساءل عنه وهل هو عادة صحية مفيدة أم تضر بصحة الإنسان وتتسبب في مشاكل صحية كثيرة.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحلويات قبل الأكل؟

وأجابت على السؤال: ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحلويات قبل الأكل، الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية بمعهد تكنولوجيا وبحوث وسلامة الغذاء، إذ تقول لـ«هُن»، إن من الأمور الشائعة والمتداولة بين الناس هو تناول الحلوى بعد تناول أي وجبة خاصة الغداء والعشاء، وهو ما يحدث في المناسبات والعزومات المختلفة، لكن هذه العادة غير صحيحة، لأن الحلويات صعبة الهضم، إذ يعتبر تناولها بعد الطعام يعمل على إبطاء عملية الإيض.

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خطورة تناول السكريات بعد الأكل

وأشارت خبيرة التغذية، إلى أن تناول الحلويات قبل الوجبات، يساهم في تحسين عملية الهضم، إذ تناوله بعد الغداء أو العشاء يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، وتضيف الدكتورة مروة شعير:«يمكن أن يصاب الشخص بمرض السكري والسمنة واضطرابات الغدة الدرقية ومتلازمة تكيس المبايض».

وأوضحت شعير، أن تناول الحلويات بعد الوجبات ضار، إذ يمكن أن يؤدي إلى الانتفاخات والغازات، لذا يمكن تناول قطعة صغيرة من الحلوى مع عدم الإفراط فيه: «الاعتدال في تناول الطعام والحلويات أمر يفيد الجسم كثيرًا».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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