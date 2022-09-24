4 وصفات طبيعية لصنع مرطب الشفاه في المنزل.. منها زبدة الشيا والعسل

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مرطب الشفاه هو أحد منتجات التجميل الأساسية الموجودة في حقيبة مستحضرات التجميل الخاصة بكل امرأة، فهو يحافظ على الشفاه ناعمة ورطبة، بالإضافة إلى أنه اختيار مهم عندما تريدين إضافة لمسة من اللون إلى شفتيك.

طبيب جلدية ينصح بالمواد الطبيعية

وأوضح الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، إن الشفاة قد تتعرض لمشكلات التقشف والجفاف بسبب قلة تناول المياة وترطيب الجسم، ناصحًا خلال «هُن» بضرورة استخدام المواد الطبيعية مثل العسل الأبيض والجلسرين، وزبدة الشيا للعلاج.

وصفات طبيعية لعمل مرطب الشفاة في المنزل

ويرصد «هُن» في السطور التالية، بعض المكونات الطبيعية لصناعة مرطب الشفاه المناسب، ما يجعلها مثالية للاستخدام اليومي، وفقًا للموقع الهندي boldsky.

بلسم الشفاه بجوز الهند وشمع العسل للشفاه الجافة

المقادير:

1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند الطبيعي

1 ملعقة كبيرة من شمع العسل

1 ملعقة صغيرة من العسل

1 ملعقة صغيرة من زيت فيتامين هـ.

قومي بإذابة شمع العسل في غلاية، حتى يصبح سائلًا، ثم ضيفي العسل وزيت جوز الهند إلى شمع العسل السائل.

اخلطي المكونات جيدًا.

احفظيه في وعاء نظيف بدرجة حرارة متوسطة.

بلسم الشفاه الورد لشفاه ناعمة وردية

المقادير:

1 ملعقة كبيرة من شمع العسل المبشور

1/2 ملعقة كبيرة زيت الخروع

3 ملاعق كبيرة من زيت الورد

1 ملعقة صغيرة من زبدة الكاكاو

1 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

قومي بإذابة شمع العسل في غلاية وأضف جميع المكونات الأخرى إلى سائل شمع العسل. ب

مجرد أن يبرد الخليط، اسكبيه في وعاء.

اتركيه الخليط في الثلاجة طوال الليل.

بلسم الشفاه بزبدة الشيا للترطيب

المقادير:

1 ملعقة كبيرة زبدة الشيا

1 ملعقة كبيرة من شمع العسل المبشور

1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

1 ملعقة صغيرة عسل

4-5 قطرات من زيت الليمون.

في غلاية أضيفي شمع العسل وزبدة الشيا وزيت جوز الهند واتركيها تغلي.

بمجرد ذوبان الخليط ضيفي باقي المكونات.

دع الخليط يبرد تمامًا.

بلسم الشفاه بالليمون لتغذيتها

المقادير:

1 ملعقة صغيرة من شمع العسل

1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

1 ملعقة صغيرة من زبدة الكاكاو

1 ملعقة صغيرة من زيت اللوز

8 إلى 10 قطرات من زيت الليمون

في غلاية ضيفي شمع العسل وزيت جوز الهند وزيت اللوز وزبدة الكاكاو لغليها على نار متوسطة.

يبرد المزيج ثم يضاف إليه زيت الليمون.

امزجيه جيدًا وانقل مرطب الشفاه المصنوع منزليًا إلى برطمان.