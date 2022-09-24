حلاوة المولد النبوي.. اعرفي طريقة عمل الفستقية في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - مع اقتراب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ونظرًا لارتفاع أسعار الحلوى، قدم الشيف "حسن" طريقة عمل الفستقية في المنزل من خلال برنامجه على قناة ام بي سي مصر
المكونات:
150 جرام سكر
75 جرام عسل جلوكوز
25 مل ماء
ملعقه ماء زهر
ملعقه ماء فانيليا
5 جرام ملح ليمون
200 جرام فسدق محمص ساخن
ورق سيلكون او زيت على الرخامه
طريقة التحضير:
ضعي الفستق في صنية وأدخليه الفرن يسخن.
ضعي السكروعسل الجلوكوز والماء وماء الزهر وفانيليا وملح ليمون في إناء على النار وقلبيهم واتركيها لمدة 20 دقيقه .
ادهيني الصاج بالزيت واضيفي الفستق و العسل وقلبيهم مع بعض.
افردي الفستق بالنشابة حتى يصبح سمكه رفيع.
اتركيه حتى يبرد وقطعيها وقدميها.
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