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حلاوة المولد النبوي.. اعرفي طريقة عمل الفستقية في المنزل

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محمد اسماعيل - القاهرة - مع اقتراب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ونظرًا لارتفاع أسعار الحلوى، قدم الشيف "حسن" طريقة عمل الفستقية في المنزل من خلال برنامجه على قناة ام بي سي مصر

المكونات:

150 جرام سكر

75 جرام عسل جلوكوز

25 مل ماء

ملعقه ماء زهر

ملعقه ماء فانيليا

5 جرام ملح ليمون

200 جرام فسدق محمص ساخن

ورق سيلكون او زيت على الرخامه

طريقة التحضير:

ضعي الفستق في صنية وأدخليه الفرن يسخن.

ضعي السكروعسل الجلوكوز والماء وماء الزهر وفانيليا وملح ليمون في إناء على النار وقلبيهم واتركيها لمدة 20 دقيقه .

ادهيني الصاج بالزيت واضيفي الفستق و العسل وقلبيهم مع بعض.

افردي الفستق بالنشابة حتى يصبح سمكه رفيع.

اتركيه حتى يبرد وقطعيها وقدميها.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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