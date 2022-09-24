حلاوة المولد النبوي.. اعرفي طريقة عمل الفستقية في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - مع اقتراب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ونظرًا لارتفاع أسعار الحلوى، قدم الشيف "حسن" طريقة عمل الفستقية في المنزل من خلال برنامجه على قناة ام بي سي مصر

المكونات:

150 جرام سكر

75 جرام عسل جلوكوز

25 مل ماء

ملعقه ماء زهر

ملعقه ماء فانيليا

5 جرام ملح ليمون

200 جرام فسدق محمص ساخن

ورق سيلكون او زيت على الرخامه

طريقة التحضير:

ضعي الفستق في صنية وأدخليه الفرن يسخن.

ضعي السكروعسل الجلوكوز والماء وماء الزهر وفانيليا وملح ليمون في إناء على النار وقلبيهم واتركيها لمدة 20 دقيقه .

ادهيني الصاج بالزيت واضيفي الفستق و العسل وقلبيهم مع بعض.

افردي الفستق بالنشابة حتى يصبح سمكه رفيع.

اتركيه حتى يبرد وقطعيها وقدميها.

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