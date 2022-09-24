«القومي للمرأة»: أغلب السيدات حاليا يتبوأن مكانة مرموقة في المجتمع

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة هند حنفي، رئيس جامعة الإسكندرية سابقا وعضو لجنة التعليم بالمجلس القومي للمرأة، إن الوعي العام للأهالي بضرورة تعليم الفتيات في مختلف المراحل التعليمية قد تغير، حتى أن أغلب السيدات باتوا حاليا يتبوأن مكانة مرموقة في أعمالهن، وبات لهن دور مهم في المجتمع.

«حنفي»: بعض الجامعات يصل نسبة الفتيات فيهن 60%

وأضافت «حنفي»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «نون القمة»، وتقدمه الإعلامية سمر الزهيري، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه بعد شعور الفتيات بأهميتهن في المجتمع المصري فقد وصلت نسبة الفتيات في التعليم الجامعي حاليا لنسبة 55%، في حين وصل عدد الطلاب الذكور 45%، وفي بعض الجامعات يصل نسبة الفتيات فيهن 60%.

«حنفي»: زيادة نسبة الفتيات في الجامعات

واستطردت: «نسبة الفتيات في الجامعات بتزيد، وفيه اقتناع جامد بالتعليم والتعليم الجامعي بالنسبة للفتيات والأهل، والكلام ده للأسف في المدن الكبيرة، وفي الأماكن النائية فالتعليم مش بيكون لكل الفتيات، لأن مش كل الفتيات تحظى أنها تدخل المدارس، والوعي ده مهم جدا».

وأوضحت أن الدولة اتخذت على عاتقها إتاحة التعليم لجميع المواطنين بلا استثناء، حتى وإن لم يكن عن طريق التعليم الجامعي في الكليات فمن الممكن التعليم عبر التعليم المفتوح أو تكنولوجيا المعلومات، «التعليم لازم يكون متاح للجميع، ولما بيكون متاح للجميع فالفتيات بتقبل على التعليم ده بصورة واضحة».