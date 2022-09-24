الامارات | 15 مليون دولار إجمالي جوائز «أوسكارات العلم» لسنة 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل الباحثون الفائزون في جوائز «بريكثرو» (Breakthrough Prize) لسنة 2023 التي أُعلِن الفائزون بها أمس، وتُطلق عليها تسمية «أوسكارات العلم»، على جوائز تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 15 مليون دولار، ما يجعلها الجوائز العلمية الأعلى قيمة، إذ تقدّمت على «نوبل».

وكان رواد أعمال في وادي السيليكون أطلقوا هذه الجائزة الأميركية مطلع عام 2010 لمكافأة الاختراقات (أي breakthrough بالإنجليزية) في البحوث الأساسية.

وشملت جوائز 2023 ثلاثة في فئة علوم الحياة وواحدة في الفيزياء الأساسية وواحدة في الرياضيات. وتبلغ قيمة كل جائزة ثلاثة ملايين دولار (مقابل أقل من مليون لجائزة نوبل).

وتقاسم الأستاذ في جامعة ستانفورد الأميركية الفرنسي إيمانويل مينو جائزة في مجال علوم الحياة مع الياباني ماساشي ياناغيساوا، لاكتشافهما سبب مرض التغفيق الذي يجعل من يعانونه ينامون فجأة خلال النهار. وبفضل اكتشافهما، يجري العمل راهناً على تطوير أدوية واعدة.

ومُنحت جائزة أخرى في علوم الحياة لمؤسس شركة «ديب مايند» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتابعة لمجموعة «غوغل» البريطاني ديميس هاسابيس وللباحث فيها جون جامبر، إذ وضعا نظام تعلّم متعمق (deep learning) يتيح توقع بنية ملايين البروتينات، ما يوفر فهماً أفضل لآليات عمل الخلايا.

ومُنحت جائزة الفيزياء الأساسية لأربعة رواد في مجال المعلومات الكمية، وجائزة الرياضيات للأستاذ في جامعة ييل الأميركية دانيال سبيلمان.

بالإضافة إلى الجوائز الرئيسة، أعطيت ست جوائز كل منها بقيمة 100 ألف دولار لأحد عشر عالماً شاباً «أحدثوا تأثيراً كبيراً في مجالاتهم».

تبلغ قيمة كل جائزة ثلاثة ملايين دولار.