الامارات | شتاء أبوظبي.. 180 يوماً من الحماس والترفيه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن أجندة فعالياتها الجديدة لموسم شتاء 2023/2022، التي تعكس التجارب الثقافية والترفيهية والعروض الاستثنائية المتنوعة التي توفرها العاصمة للزوار والمقيمين.

وتم الكشف عن الأجندة الجديدة الحافلة بالفعاليات خلال حفل إطلاق نظمته الدائرة على نمط البرامج الحوارية التلفزيونية، وتمتد على مدار 180 يوماً، وتضم حفلات موسيقية لفنانين إقليميين وعالميين، وأحداثاً رياضية وألعاباً إلكترونية مشوقة، ومهرجانات ثقافية مفعمة بالأصالة، وعروضاً عائلية تفاعلية حية، وحفلات موسيقية ممتعة، وعروضاً مسرحية وأوبرالية، وغيرها الكثير.

وتشمل الفعاليات والأحداث المرتقبة في أجندة أبوظبي الحفلات الموسيقية الحية للمغنين العالميين ستينج، وأندريا بوتشيلي، والموسيقار العالمي إيه آر رحمان، واستضافة أولى مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أبوظبي، وعودة أسبوع أبوظبي للتحدّي بنزالات بطولة العالم للوزن الخفيف «يو إف سي 280: أوليفيرا ضد مخاتشيف»، وعرض ديزني الموسيقي «ذا لايون كينج»، وجوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي (IIFA) أبوظبي 2023. أما بالنسبة لعشاق موسيقى الراب والموسيقى الحضرية العالمية، فسيكونون على موعد مع «مهرجان اللاسلكي» الذي سيشهد أول ظهور له في أبوظبي في مارس المقبل.

وقال مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، صالح محمد الجزيري: «سعداء بإطلاق أجندة فعاليات أبوظبي التي تضم مجموعة من الفعاليات المشوّقة للمقيمين والزوار على السواء هذا الموسم، حيث نتطلع إلى مشاركة أفضل ما تقدمه أبوظبي مع العالم من خلال استضافة العروض الموسيقية الرائعة والفعاليات الرياضية العالمية المليئة بالإثارة، والتي ستجذب المشجعين والعائلات من جميع أنحاء العالم. لاشك أنها أجندة حافلة ومتنوعة بالأحداث التي تلبي تطلعات كل الزوار من الأصدقاء والشباب والعائلات على اختلاف اهتماماتهم بما يمنحهم الفرصة للاستمتاع بلحظات لا تُنسى».