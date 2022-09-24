الامارات | أسبوع ميلان للموضة.. أجواء ما قبل «كورونا» تعود من جديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بـ30 عرضاً كبيراً للأزياء انطلقت فعاليات أسبوع ميلانو للموضة، الحدث العالمي البارز في مجال عروض الأزياء، وينظر المهتمون بخطوط الموضة إلى الحدث بالكثير من التفاؤل نظراً إلى الزخم الذي يتضمنه، ما يعيد أجواءه الحماسية إلى ما كان عليه قبل جائحة «كورونا».

وبحسب ما نشره العديد من الصحف العالمية، فإن الحدث سيتضمن 68 عرض أزياء و104 عروض تقديمية.

ومن بين أبرز الأحداث في الأسبوع عودة المصممة الهايتية الإيطالية «ستيلا جين» بعد توقف دام عامين، ومشاركة Bally لأول مرة على منصة عرض الأزياء في ميلانو مع المصمم الفلبيني الأميركي Rhuigi Villasenor، وMaximilian Davis لأول مرة كمدير إبداعي جديد لسلفاتور فيراغامو، كما ظهرت مجموعة من المصممين الجدد في الأسبوع الأكثر تنوعاً في عروض الأزياء في ميلانو على الإطلاق.

يُذكر أن أسبوع ميلانو للموضة يعتبر واحداً من أكبر معارض الملابس في العالم، ويُقام كل سنة في مدينة ميلانو بإيطاليا، ويتم عقده مرتين في السنة، في الخريف/الشتاء بشهري فبراير ومارس من كل عام، بينما يُقام حدث الصيف/الربيع في سبتمبر وأكتوبر من كل عام.