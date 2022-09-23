في ذكرى ميلاد الأستاذ.. قصة زواج هيكل وهدايت تيمور: شهد عليه جمال عبد الناصر

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

وراء كل رجل عظيم امرأة، ربما انطبقت هذه المقولة على هدايت تيمور، زوجة الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، أحد أهم وأبرز جوانب حياته «حُب عمره» الذي بدأ مُبكرًا وظل لسنوات حتى فرقهما وفاة الأستاذ، جزء من حياته، ونسيجها منذ أن وقعا عقد القرآن وحتى وداعه في النهاية، ساهمت في نجاحه، وظلت بعيدة عن عيون الصحافة والإعلام، فكانت الجندي المجهول في كل خطوة، وكان لها العاشق المُحب، المُلهم والزوج المثالي.

زواج شهد عليه جمال عبدالناصر

قصة حُب كُللت بالزواج بين الأستاذ محمد حسنين هيكل والسيدة هدايت علوي تيمور عام 1955، فتاة من أسرة قاهرية، شهد على العقد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وظلت هي الداعم الأول والأخير، رغم محاولاته بعدم الحديث عنها في الإعلام أو التطرق لحياتهما الشخصية خاصة إنه كان ممن ينزعجوا من الشائعات.

الأستاذ المُحب.. لم يخفِ عنها شيئا

على الرغم من تجنبه الحديث عن الحياة الشخصية، إلا أنه كان لايخفي الأمر عن أقرب الأقربين له، وهو ما ذكر منه الكاتب عبدالله السناوي، في كتابه «أحاديث برقاش هيكل بلا حواجز» مؤكدًا إنها من ساهمت في صناعته، فكان يُرضيها دائمًا، ويخشى حزنها: «علاقتهما كانت بها ولاء، يرضيها دومًا، ويحزن لحزنها ويسعده فرحها».

وأوضح الكاتب عبدالله السناوي، في كتابه عن «هيكل» إنه لم يخفِ عنها شيئًا، فكان يبعدها عن الأزمات ولكن يظل يشاركها دومًا.

سؤال جمع بين عبدالله السناوي، والراحل محمد حسنين هيكل، إذ سأله: «هل تعلم هدايت إنك تُحبها لهذا الحد»، ليجيب الأستاذ: «تعرف بأكثر مما قُدرت».

3 أبناء ابتعدوا عن الصحافة والإعلام

3 أبناء، هم ثمرة هيكل وهدايت، اللذين حرصا على ابتعادهم عن الصحافة والإعلام هم الدكتور علي هيكل وهو طبيب أمراض باطنية وروماتيزم، والدكتور أحمد هيكل وهو رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمارات المالية، وحسن هيكل وهو رئيس مجلس إدارة لأحد الشركات الكبرى.

ولدى حسنين هيكل وهدايت 7 أحفاد هم: هدايت، محمد، تيمور، نادية، منصور، رشيد، علي.

هدايت: «لسه نار حب هيكل موجودة»

حب، ثم زواج، وإنجاب، فرقه موت الأستاذ، لكنه لم ينته، وفقًا لما صرحت به أرملة الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، في حديثها مع الإعلامية لميس الحديدي، إذ أكدت إنها التقت زوجته هدايت تيمور التي عاشت معه فى أجمل وأصعب اللحظات فى حياته: «قالت لي زوجة الأستاذ إن هناك ناس كتير ممكن تعيش عمرها من غير ما تحس بالحب، لكن أنا عشت حياتي كلها حب مع محمد ولسه ناره موجودة».