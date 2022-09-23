أفكار لوجبات خفيفة وصحية للأطفال في المدرسة.. أبرزها البطاطا والبيض

القاهرة - سمر حسين - ماما

تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، تبحث الكثير من الأمهات عن أفكار لوجبات خفيفة وصحية للأطفال في المدرسة، كما تفكر في كيفية إعداد «اللانش بوكس» بشكل يضمن للطفل تناول طعامه خلال اليوم الدراسي.

وينشر «هن»، أفكار لوجبات خفيفة وصحية للأطفال في المدرسة، بحسب أخصائية التغذية البريطانية الشهيرة سوزي بوريل، والدكتورة ريهان عراقي، أخصائية التغذية.

أفكار لوجبات خفيفة وصحية للأطفال في المدرسة

وجبات الأطفال في لانش بوكس المدرسة يجب أن تكون متنوعة ومختلفة الأشكال والألوان، ومن بين أفكار لوجبات خفيفة وصحية للأطفال في المدرسة التالي:

الفلفل الرومي الملون.

والأفوكادو والخس.

الجزر.

البطاطا والخيار.

حيث تحتوي الخضروات على الألياف والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الأطفال للحفاظ على صحة الجهاز المناعة لديهم.

أما ساندويتش الغداء المدرسي المثالي، يفضل أن يكون مصنوعا من الحبوب الكاملة أو الخبز المخمر، الذي يحتوي على الكربوهيدرات بطيئة الإطلاق التي تساعد على استقرار مستويات السكر في الدم.

ويفضل أن يكون الساندويتش من السلمون أو التونة أو البيض فهي بروتينات مهمة جدا للأطفال خلال اليوم الدراسي، ويفضل تجنب اللحوم المصنعة مثل اللانشون، والتعويض عن ذلك باللحمة الباردة والسلمون.

وجبات خفيفة للأطفال في المدرسة

من بين الوجبات الخفيفة المهمة للأطفال هي تلك التي تحتوي على الدهون الصحية مثل الأفوكادو والمكسرات الجوز واللوز والسوداني فتلك تغذي الأطفال وتساعد على زيادة تركيزهم خلال اليوم الدراسي.

يمكن كذلك وضع الفواكه في اللانش بوكس مقطعة للتناول كسناكس خلال اليوم، وأفضل الفواكه التوت والفراولة والعنب والتفاح والموز.