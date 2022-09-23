في جورجيا.. مسلح يحتجز 12 شخصا في بنك مطالبا بمليوني دولار وطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

قالت الشرطة المدنية في جورجيا إن مُسلح احتجز 12 شخصًا رهائن في أحد البنوك لساعات، قبل أن يتم إطلاق سراحهم والقبض عليه.

وذكرت وسائل إعلام جورجية أن المسلح في بنك في مدينة كوتايسي طلب مليوني دولار وطائرة هليكوبتر لمغادرة البلاد، وبحسب ما ورد أعلن المسلح مطالبه في مقطع فيديو نُشر على صفحة فيسبوك الخاصة بإحدى الرهائن، كما أوردت صحيفة "washingtonpost".

ولم يتضح ما إذا كان أي شخص قد أصيب في مواجهة في أحد فروع بنك جورجيا في كوتايسي أم لا، حيث قالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية كيتيفان كوفزياشفيلي في وقت لاحق إنه تم الإفراج عن الرهائن واحتجز المسلح لكن لم تقل مزيد من التفاصيل، وفتحت الشرطة الجورجية تحقيقا في عدة تهم من بينها الإرهاب.

كوتايسي هي مدينة يبلغ تعداد سكانها 147 ألف نسمة، وتقع على بعد 180 كيلومترًا (110 ميلاً) شمال شرق العاصمة الجورجية تبليسي.

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