حصل على إذن حكومي.. هندي يستخرج سم أفعى ويستخدمه في إنقاذ الأرواح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

انتشر مقطع فيديو بسرعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لرجل يستخرج سم الأفعى لصنع الترياق واستخدامه في معالجة الناس.

الرجل الذي يظهر في الفيديو هو أحد أفراد قبيلة إيرولا، وهي جماعة عرقية في تاميل نادو بالهند، حصل على إذن خاص من الحكومة لاستخراج سم الأفعى واستخدامه لأغراض طبية، كما أورد موقع "indiatimes".

في مقطع الفيديو الذي انتشر، شوهد رجل في كانشيبورام يحمل أفعى روسل بيديه العاريتين لاستخراج سمها في دورق زجاجي.

تمت مشاركة مقطع الفيديو بواسطة ضابطة تسمى سوبريا ساهو على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، معلقه عليه بهذه الكلمات، "لا شيء رائع أكثر من أن ترى قبائل إيرولا تستخرج سم الثعابين من الثعابين مثل الكوبرا، أفعى راسل، كريت، إلخ، دون الإضرار بهم"، وحصد الفيديو أكثر من 6000 مشاهدة.

قبيلة إيرولا هي واحدة من أقدم مجتمعات السكان الأصليين في الهند، يعيش أفراد المجتمع على طول حدود تاميل نادو وكيرالا، ومن المعروف أنهم متخصصون في طب الأعشاب التقليدي وممارسات العلاج، وتشتهر قبيلة إيرولا ببراعة اصطياد الثعابين، إلى جانب معرفتهم في الطب.

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