تمساح يهاجم حارس حديقة وسط ذهول الزوار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

إذا كنت تعتقد أنك تعرضت لصدمة في العمل، فانتظر حتى ترى هذا الرجل الذي ساء يومه عندما انقلب عليه تمساح يبلغ طوله ٤.٨ متر.

لا يتعين على معظمنا التعامل مع آكلات اللحوم في عملنا اليومي، ولكن الرجل الذي يقوم بهذا العمل الخطير للغاية هو "شون لو كلوس"، كما أورد موقع "ladbible".

كان مناول التماسيح محظوظًا جدًا في الهروب من هجوم قاتل ليس من واحد، بل اثنين من الزواحف في حديقة Crocodile Creek في مقاطعة KwaZulu Natal بجنوب إفريقيا.

وهاجمت أنثى تمساح تُدعى "يوليو"، الحارس، قبل أن يهاجمه التمساح الآخر المسمى هانيبال.

على الرغم من الهروب من قبضة التمساح الأنثى، تمكن هانيبال من شن هجوم منفصل وألقى "شون" على الأرض قبل أن يتمكن حارس الحديقة من الهروب منه، حيث أثارت الحادثة حالة من الذعر بين السياح الذين شاهدوا المشاهد المروعة.

تقع حديقة الزواحف على سهل فيضان نهر Utongati بالقرب من ديربان، وهي موطن لما يقرب من 6000 تمساح وثعابين.

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