"من أجل جمع التبرعات".. أم تسمم أطفالها بلا رحمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

حكم على امرأة تايلاندية من من بانكوك تدعى نتوان راكونجيت وبالغة من العمر 29 عاما، بالإعدام بعد إدانتها بتسمم طفليها وجمع التبرعات، عبر نشر مرضهما على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذهبت الأم نتوان إلى المستشفى ومعها ابنها البالغ من العمر أربع سنوات يشكو من القيء الدموي وآلام المعدة، وقالت للأطباء إنه يعاني من حساسية من المأكولات البحرية.

ولكن بعد الكشف الطبي على الطفل ثبت أنه يعاني من التهاب حاد في المعدة، وليس رد فعل تحسسي من المأكولات البحرية كما قالت الأم، واكتشف الأطباء أن الأم تتعمد وضع السم في طعام أطفالها، وفقا لموقع " thethaiger".

بالإضافة إلى إنها كانت تضع مواد كيميائية سامة في وجباتهم لمدة عامين، ما تسببت في وفاة ابنتها عام 2019، وبعد مرور عام دخل شقيق الضحية المستشفى وهو يعاني من أعراض تسمم مماثلة لشقيقته المتوفاه التي تبنتها الأم عام 2015.

وذكر الأطباء في مستشفى جامعة تاماسات بـ بانكوك في تايلاند، أن الطفلين عانوا من نزيف في الجهاز الهضمي وقيء في الدم والتهاب في المعدة.

واتجهت الأم إلى القيام بذلك كوسيلة وحيلة منها لجمع أكبر مبلغ من التبرعات عبر وسائل التواصل الإجتماعي، حيث كانت الأم تلتقط صور لأطفالها أثناء تواجدهم في المستشفى وتلقيهم العلاج وتقوم بنشرها على السوشيال ميديا.

واعترفت الأم بجريمتها ولكن أشارت المحكمة أن اعترافها لا يخفف عنها الحكم.

وعند تحقيق الشرطة معها وجدوا أنها تمكنت من جمع تبرعات مالية بقيمة 47339 جنيه إسترليني عبر حسابين مصرفيين لديها.

ولكن أمرتها المحكمة بإعادة التبرعات التي تلقتها وتمت مصادرة الهواتف المحمولة التي ذكرت أنها اشترتها بأموال التبرع.

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