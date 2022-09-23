إليك ما يحدث لجسمك عند شرب الشاي بعد الطعام و«على الريق».. أضرار خطيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

الشاي هو مزاج المصريين الذين يحبون شربه يوميا، إلا أن هناك بعض الأضرار التي يمكن أن تصيب من يتناول الشاي بعد الطعام مباشرة؛ ويتساءل البعض عما يحدث في الجسم من الناحية الصحية عند تناول الشاي بعد الطعام؟، هذا ما يرد عليه الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية في تصريحات خاصة لـ«هن».

التغيرات التي تحدث في الجسم عند تناول الشاي بعد الطعام

ووفقا لـ«حملي»، فأن الشاي له العديد من الفوائد عند تناول كوب أو كوبين على حد أقصى كل يوم، ولكن يفضل تجنبه في فترتين الأولى بعد تناول الطعام، وذلك لأنه يحتوي على عدد من العناصر التي تتحد مع عنصر الحديد والبروتين مما يمنع الجسم من الحصول على الفوائد اللازمة، كما أن تناوله بشكل مفرط يؤدي إلى الإصابة بفقر الدم.

وتابع: «يتوقف الجسم عن امتصاص الحديد وكذلك البروتين، وغالبا الأنيميا تحدث لهذا السبب عند تناول الشاي بعد الطعام مباشرة».

أما عند الاستيقاظ من النوم أو على الريق يجب تجنب تناول الشاي، حيث تحدث تغييرات كثيرة في الجسم من بينها الإصابة بالحموضة والتهابات المعدة والاثنى عشر، بالإضافة إلى أن مكونات الشاي تسبب تآكل في مينا الأسنان وحفر وتصبح عرضة أكثر للتسوس.

أفضل توقيت لتناول الشاي

ويؤكد استشاري التغذية العلاجية، أن أفضل توقيت لتناول الشاي بعد الطعام بفترة كافية، على الأقل ساعتين، ويمكن تناوله مساء أيضا، ويجب الحرص على عدم تناوله عندما تكون المعدة فارغة حتى لا يتسبب في مشاكل بالمعدة والأسنان، أي بعد الإفطار بفترة وليس قبله على الريق.