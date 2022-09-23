«إيمان و«حافظة» موهبتان في عمر الستين.. «إيديهم معجونة فن»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تجاوزت أعمارهما الستين لكن حبهما للحياة لم يتوقف، هما الأختان «إيمان» و«حافظة» اللتان قررتا اكتشاف أنفسهما بعد تقاعدهما عن العمل، فبرزت موهبتهما في عالم المشغولات الفنية.

موهبة فنية في صناعة المشغولات

«الموضوع ملهوش علاقة بالسن.. لكن بالحيوية والروح اللي جوانا» هكذا بدأت حافظة مرعي، حديثها مع الإعلامي أحمد يونس في برنامجه «أتوبيس السعادة» المذاع على قناة «دي إم سي»، متحدثة عن موهبتها الفنية في صناعة المشغولات بكافة أنواعها المختلفة، التي بدأت فيها رغم تجاوزها الستين عاما، راغبة أن تعيش حياتها كما يحلو لها «عاوزة أعيش واتفسح وأبسط نفسي».

اكتشاف الموهبة بعد المعاش

الفكر ذاته اتبعته شقيقتها الصغرى «إيمان» التي فاجأت نفسها بموهبة الرسم، رغم إنها لم تكن جيدة في فنونه قبل سن المعاش: «مكنتش بعرف أرسم أصلا.. لما قررت بقى اكتشفت إن في حاجات كتير عرفت أعملها».

يذاع حاليًا الموسم الرابع من برنامج «أتوبيس السعادة» في موعده المحدد يوم الجمعة في الساعة الواحدة ظهرًا، ويقدم البرنامج فقرة جديدة بعنوان «بوسطجي السعادة» التي تهدف لمزيد من إسعاد الناس ونشر السعادة والبهجة.

تسليط الضوء على مصادر البهجة والسعادة

والبرنامج من إخراج وليد الرفاعي، ورئاسة تحرير هدى رشوان، وجرى إذاعة ثلاثة مواسم من «أتوبيس السعادة» ويجرى حاليًا تصوير الموسم الرابع، كما إنه يسلط الضوء مصادر البهجة والسعادة من خلال الأشخاص الحريصين على ذلك ويعملون على خدمة المحتاجين وإسعاد غيرهم ويتم تكريمهم، فضلًا عن ذلك يسعى البرنامج لإسعاد الأطفال من خلال فقرة تستهدف الأطفال وتغرس فيهم القيم والأخلاق الحميدة في إطار كوميدي ومناسب لعمر الأطفال.