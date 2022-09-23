قبل تناولها.. طبيبة تكشف أخطر قطعة حلوى داخل علبة "حلاوة المولد" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

مع اقتراب المولد النبوي الشريف، الذي يتميز بوجود الحلوى اللذيذة، احتفالا بطقوسه، حيث يقبل الكثيرون على تناولها، دون معرفة الضوابط التي يجب الحرص عليها.

كشفت دكتور يارا النواوي أخصائية التغذية العلاجية لـ"الخليج 365" عن أخطر قطعة حلاوى داخل علبة "حلاوة المولد"، وقالت: "للحفاظ على النظام الغذائي الصحي للجسم وعدم التعرض لأي أزمة صحية وخصوصاً مرضى السكر، يجب تناول الحلوى بكميات معقولة لأن سعراتها الحرارية عالية جدا، والشخص الطبيعي تصل سعرته الحرارية لـ 2000 سعر حراري يومياً.

وأضافت النوواي: "حلويات المولد النبوي جميعها مفيدة عبارة عن مكسرات تعطي الجسم طاقة وتحتوي على أوميجا 3 ودهون صحية يحتاج الجسم لها، لإنتاج طاقة وبناء هرمونات مرة آخرى مثل الفولية والسودانية والحمصية والسمسمية، واللوز والبندق".

وتابعت: "مشكلة حلويات المولد أنها تحتوي على سكريات كثيرة ومواد حافظة وألوان صناعية".

واستكملت: "تختلف السعرات للحلوى من قطعة لأخرى مثل السودانية تحتوي الشريحة على 800 جرام، الحمصية يصل سعرها الحراي لـ 700 جرام، السمسمية واللوزية وجوز الهند من 600 لـ 700 سعر حراري، اللديدة 500 سعر حراري، الملبن 850 سعر حراري، والملبن بالمكسرات يصل لـ 1200 سعر حراري، الحمصية البيضة 600 سعر حراري.

وقدمت عدة نصائح تتلخص فيما يلي:

- تناول كل أنواع الحلوى ولكن باعتدال، والمكسرات مفيدة جدا.

- عدم تناول النشويات مقابل تناول السكريات.

- ممنوع تناول أي قطعة حلوى على معدة فارغة.

- تناول نصف قطعة من كل نوع بعد الوجبات.

- التحرك بشكل مستمر وخصوصا لمرضى السكر.

- شرب القرفة والزنجبيل والكركم والقهوة والشاي الأخضر.

- شرب الماء بكمية كثيرة وتتراوح من 2 لـ 3 لتر.

- شراء الحلويات بعدد وليس بكمية.

واختتمت: "أكثر قطعة مضرة هي "عروسة المولد" لأنها تحتوي على سكريات فقط معرضة للأتربة والحشرات وممنوع تناولها بشكل نهائي.

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