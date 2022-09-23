تريد خسارة الوزن بالأكل؟.. اجمع بين هذه الأطعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - يرغب كثيرون في خسارة الوزن الزائد، فيلجأ البعض منهم إلى اتباع أنظمة غذائية قاسية، أو تمارين رياضية صعبة.

لكن عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن فإن النظام الغذائي المتوازن ضروري، وهناك بعض الأطعمة الجميع بينها تساعد على خسارة الوزن الزائد، نعرضها لكم وفق ما أورد موقع "Brightside"

1- دقيق الشوفان + زبدة الفول السوداني:

الشوفان من بين أكثر الحبوب صحة، فهو ليس فقط خاليًا من الغلوتين ولكنه أيضًا مصدر كبير للفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة المهمة، حيث يحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان بيتا جلوكان التي تساعد على تقليل مستويات الكوليسترول والسكر في الدم، وتعزيز بكتيريا الأمعاء الصحية، وزيادة الشعور بالامتلاء.

أما زبدة الفول السوداني عبارة عن هريس مصنوع من الفول السوداني، يتكون من حوالي 25٪ بروتين، ما يجعله مصدر بروتين نباتي ممتاز، بالإضافة إلى أنه منخفض الكربوهيدرات ومصدر جيد للدهون الصحية، ما يجعله مناسبًا للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 أو الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات.

2- جزر + طحينة:

الجزر غذاء صحي بشكل لا يصدق، فهو يحتوي على نحو 10٪ من الكربوهيدرات، تتكون من النشا والألياف والسكريات البسيطة، كما أنه يحتل مرتبة منخفضة على مقياس مؤشر نسبة السكر في الدم.

كما أنه مصدر ممتاز لفيتامين أ في شكل بيتا كاروتين ومصدر جيد للعديد من الفيتامينات مثل "ب" و"ك" والبوتاسيوم، وعندما تنتاوله كجزء من الوجبة الرئيسية، فإنه يساعد على زيادة الشعور بالشبع وتقليل إجمالي السعرات الحرارية التي تتناولها.

كما توفر الطحينة، والتي تُعرف أيضًا باسم زبدة السمسم، مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، وهي مصدر نباتي رائع للبروتين، ما يجعلها خيارًا مغذيًا للنباتيين،

وثبت أن الألياف الموجودة في الطحينة تقلل من تناول السعرات الحرارية، مما يعزز فقدان الوزن علاوة على ذلك، ثبت أن بذور السمسم لها خصائص مضادة للالتهابات وتعزز صحة الأمعاء.

3- سبانخ + تفاح + زنجبيل:

تحتوي السبانخ على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات، ولكنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف غير القابلة للذوبان وهذا النوع من الألياف له فوائد كثيرة للهضم، فهي تحتوي على كميات عالية من الكاروتينات، وفيتاميني "ج" و"ك"، وحمض الفوليك، والحديد، والكالسيوم، وتقلل من الإجهاد التأكسدي بالإضافة إلى ذلك، كما أنها تحتوي على كميات عالية من النترات التي تساعد في تنظيم ضغط الدم.

ويتكون التفاح من 85٪ ماء، وهو منخفض في كثافة الطاقة ومنخفض في السعرات الحرارية، وقد ثبت أن كل هذه الخصائص تساعد في إنقاص الوزن، فهي غنية بالألياف، ما يساعد على تعزيز الشعور بالامتلاء وتقليل الشهية وبالتالي التحكم في الوزن.

كما يتمتع التفاح بالعديد من الخصائص الصحية التي تعمل معًا للتحكم في نسبة السكر في الدم، وصحة القلب، وخطر الإصابة بالسرطان، ووظائف الدماغ.

ويحتوي الزنجبيل على نسبة عالية من الجينجيرول، وهي مادة غذائية ذات خصائص قوية جدًا مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، ويبدو أن الزنجبيل يسرع من إفراغ المعدة، ما قد يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من عسر الهضم وآلام المعدة المماثلة.

4- التين + اللوز:

التين منخفض السعرات الحرارية ولا يحتوي على دهون ما يجعله بديلاً مثالياً لوجبة خفيفة غير صحية، فهي غنية بالألياف، ما يساعد على محاربة الإمساك وتجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول بالإضافة إلى ذلك، فهو غني بمضادات الأكسدة التي يُعتقد أنها تقلل الجذور الحرة المدمرة للخلايا في أجسامنا.

اللوز غني بالألياف ويساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم، كما أنه مصدر جيد لمضادات الأكسدة التي تسمى السيلينيوم والتي تدعم وظيفة المناعة وتعزز عملية التمثيل الغذائي، يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن لأنه يجعلك تشعر بالشبع.

5- عصير أناناس + ليمون:

الأناناس منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على نسبة عالية من الماء، ما يجعله وجبة خفيفة صحية مثالية لفقدان الوزن.

كما أنه غني بالألياف التي تعزز مرور الطعام عبر الجهاز الهضمي بمعدل طبيعي وتحفز إفراز عصارات المعدة والجهاز الهضمي للمساعدة في إذابة الطعام.

ويحتوي الليمون على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد على تقليل وزن الجسم واستهلاك الطعام نظرًا لاحتوائه على حامض الستريك.

كما يساعد في حرق دهون الجسم بشكل أسرع وأكثر كفاءة من الأطعمة الأخرى، وتعمل مركبات الفلافونويد الموجودة في الجير على تحفيز الجهاز الهضمي وزيادة إفراز العصارات الهضمية.

6- بيض + أفوكادو:

البيض مليء بالبروتينات المهمة التي يحتاجها جسمنا، وهو طريقة مثلى للتمتع بصحة جيدة دون استهلاك الكثير من السعرات الحرارية، وأيضا للحفاظ على وزنك منخفضًا وزيادة فقدان الوزن.

ويحتوي الأفوكادو على قيمة غذائية عالية ويساعد في دعم التحكم في الوزن، فهو على المواد الكيميائية النباتية التي تعد مصدرًا طبيعيًا لقوة جسمك.

7- زيتون + طماطم:

يعتبر الزيتون مصدرًا صحيًا للألياف، حيث يوفر ما يقرب من 20٪ من الاحتياجات اليومية، ويضمن تناول الألياف العالية الأداء السليم للجهاز الهضمي ويحفز الحركة في الأمعاء.

وتوفر الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف وهمًا بالشبع، لذلك لا يتم إفرا

ز هرمون الجريلين (هرمون الجوع) وهذا يساعد في إدارة الوزن وفقدان الوزن.

أيضا تحتوي الطماطم على كمية كبيرة من اللايكوبين، وهو مضاد للأكسدة فعال للغاية في القضاء على الجذور الحرة المسببة للسرطان من إتلاف أجهزة الجسم، بالإضافة إلى أنها تحتوي على نسبة وفيرة من فيتامين أ والبوتاسيوم وكذلك الحديد. الطماطم الطازجة منخفضة أيضًا في الكربوهيدرات (4٪) ويتكون محتوى الكربوهيدرات أساسًا من السكريات البسيطة والألياف غير القابلة للذوبان.

8- العسل + الليمون

هذه هي التركيبة المثالية لفقدان الوزن:

يحتوي عصير الليمون على عنصر نشط يسمى حمض الستريك، والذي يشيع استخدامه كعامل تنظيف نظرًا لخصائصه القوية المضادة للبكتيريا والمطهرة.

ويحتوي العسل على كميات صغيرة من الفيتامينات والمعادن الأساسية، بما في ذلك الريبوفلافين والحديد والزنك وفيتامين B6 والألياف الغذائية.

على الرغم من وجود الكثير من السكر في هذه المواد الصحية، إلا أن هناك كمية قليلة جدًا من السعرات الحرارية فيها ويمكن أن تجعل كثافة المعادن والفيتامينات الجسم يشعر بالشبع، ادمج ذلك مع زيادة التمثيل الغذائي الذي يأتي من هذا الخليط، وسيكون لديك أداة مثالية لفقدان الوزن.

9- موز + سبانخ:

الفوائد الصحية الرئيسية للموز هي: المساعدة في إنقاص الوزن وتقليل السمنة وعلاج الاضطرابات المعوية وتخفيف الإمساك وعلاج حالات مثل فقر الدم والسل والتهاب المفاصل والنقرس والكلى واضطرابات المسالك البولية، بالإضافة إلى ذلك لا يحتوي على أي دهون وكل منها يحتوي على ما يقرب من 90 سعرة حرارية، كما أنها تمنع الإفراط في تناول الطعام بسبب احتوائها على الألياف التي تحافظ على إفراز هرمون الجوع الجريلين.

والسبانخ غنية بالبروتين الذي يتحلل بسهولة بواسطة الإنزيمات إلى أحماض أمينية، وتساعد هذه البروتينات في نمو العضلات وتطورها، كما أنها تزيد من قدرة أجسامنا على التئام الجروح وتعزز عملية التمثيل الغذائي بالكامل، مما يشجع جميع أعضائنا على العمل في مستواها الأمثل.

10- سلمون + أفوكادو:

السلمون هو الخيار الأمثل للوجبات لمن يرغبون في إنقاص الوزن والحفاظ عليه بسبب محتواه العالي من البروتين الذي ينظم الهرمونات التي تتحكم في الشهية، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين وقليلة السعرات الحرارية، فإنه يزيد من معدل الأيض، كما أن الدهون المتعددة غير المشبعة تعزز فقدان الوزن الصحي.

كما ذكرنا سابقًا، فإن الأفوكادو يتماشى تمامًا مع السلمون فهو مليء بالعناصر الغذائية الأساسية التي ستحافظ على مستويات الطاقة لديك مرتفعة وتقليل شهيتك.

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