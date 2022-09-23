إذا وجدت هذه الكلمات على التوابل لا تشتريها.. إليك السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

التوابل والبهارات من المكونات الأساسية لبعض الأكلات والتي تضيف نكهة وطعم مميز، ويوجد بالأسواق خلطات للتوابل الجاهزة والتي تستخدم للفشار والبطاطس والبرجر والحوواوشي والكفتة والشاورما وغيرها.

وتوضح دكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، في جروب "جت في اللقمة" المعني بالشئون الصحية، عن ضرورة قراءة المكونات لهذه الخلطات ومراعاة عدم شراء التوابل المحتوية على الملح الصيني والـ - مونو صوديوم جلوتامات.

- وأحادي جلوتامات الصوديوم.

- جلوتامات الصوديوم.

- الـ MSG.

- الـ E621.

هذه المواد لها دور في أعراض الحساسية، كما أنها مسؤولة عن تفاقم حالات الربو والحساسية الصدرية لدى الأطفال وحالات التقزم وانحراف الشهية والتمثيل الغذائي، بالإضافة لمحتواها من المواد الحافظة والألوان الصناعية.

وتوضح رئيس لجنة سلامة الغذاء أنه من الأفضل شراء التوابل العادية كالكاري والكركم والفلفل الأسود والبابريكا والقرنفل والحبهان والقرفة والروزماري والجنزبيل والزعتر والكمون والكبابة الصيني والكزبرة والسماق وغيرها، وعمل خلطات منها في المنزل ومراعاة البعد عن الألوان والنكهات الصناعية.

وتقدم "زكي" نصائح عامة لاستعمال التوابل والبهارات:

- تجنب شراء التوابل المطحونة، لأنه قد يضاف لها إضافات غير مرغوب فيها أو تراب الرفوف.

- اطحني التوابل بكميات قليلة مناسبة للاستخدام، لأن طحن التوابل وبقاؤها مدة يفقدها نكهتها وتأثيرها .

- حمصي التوابل قبل طحنها، بعض انواع التوابل بعد تحميصها تصبح نكهتها أقوى وألذ مثل الكمون والكزبرة.

- لا تحتفظي بالتوابل بأماكن معرضة لضوء الشمس لأنها تفقد نكهتها بتعرضها له .

- لا تستخدمي ملاعق مبتلة في برطمانات التوابل .

- ابعدي التوابل عن الرطوبة وبخار الماء حتى لا تفسد .

- تجنبي وضع التوابل بالأرفف المجاورة للفرن والبوتاجاز لأن الحرارة تفسدها .

- احفظي التوابل في برطمانات زجاجية بدلا من البلاستيك للحفاظ على نكهتها ، ويفضل الزجاج غامق اللون .

- التوابل الصحيحة غير المطحونة فترة صلاحيتها أطول .

- لا تقومي بخلط التوابل مع بعضها لأنها ستفقد نكهات، اخلطيهم أثناء الطبخ .

- اكتبي على البرطمان تاريخ شراء التوابل، حتى لا تفقد صلاحتيها دون أن تدري، ومع الحفظ بطريقة سليمة تطول مدة صلاحية التوابل لأكثر من سنة.

- الافضل حفظ التوابل في رف داخل دولاب مظلم بعيد عن الحرارة والرطوبة

-من الممكن الاحتفاظ بالتوابل في الفريزر لاطالة فترة صلاحيتها بشرط وضعها في عدة أكياس ثقيلة حتى نمنع تأثير الرطوبة عليها والتي قد تعرضها لتحجر أجزاء منها وفقدها لنكهتها.

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