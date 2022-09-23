سماح أبو بكر عزت: مشروع «المتحدة» لتقديم محتوى للأطفال سيخلق لديهم نزعة وطنية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة احتفاء كبيرة، بعدما أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، استعداداتها خلال الفترة المقبلة لإطلاق أكبر مشروع محتوى أطفال في الإعلام العربي من خلال خريطة برامجية ودراما وأعمال كارتونية موجهة للأطفال بمختلف مراحلهم العمرية، وهي «النبتة» التي ستبدأ بـ 7 أعمال كبرى سواء برامجية أو كارتونية أو عرائس ومسابقات ومفاجآت ستصبح رائدة في مجال محتوى الطفل على المستويات كافة.

الكاتبة الدؤوبة بأعمال الطفل، سماح أبو بكر عزت، المتخصصة في أدب الطفل، واحدة من أهم الوجوه داخل هذا المشروع، التي عبرت عن سعادتها لإطلاقه، مؤكدة أنه «أحد أهم المشروعات لتأهيل وتدعيم الأطفال، ودمجهم بالمجتمع المصري، بل وخلق النزعة الوطنية لديهم، فهم بُناة المستقبل، والأمل فيما هو قادم».

المشروع دليل على الاهتمام بالطفل

وحول مشروع «المتحدة»، الخاص بالأطفال، أوضحت أنه دليل ملموس على الاهتمام الكبير من الدولة والقيادة السياسية للطفل: «المتحدة عاملة برامج وأغانٍ، وأعمال كارتونية، ودرامية، وفقرات للأطفال مختلفة، هتعلمهم يعني إيه وطنية، ودين، وعلاقات، وأخلاقيات وقيم وعادات وتقاليد».

وتابعت: «الأطفال لازم تحس إنها مش مهمشة وأنها بتشارك في البرامج مش مجرد متلقي، وإزاي نعرفهم دورهم في التنمية ودورهم تجاه الوطن، لأنهم المستقبل، وده اللي هيحصل من خلال هذا المشروع العظيم».

تفاصيل برنامج «رحلة سعيدة»

وحول الدور الذي تلعبه الكاتبة سماح أبوبكر، كأحد أعمدة هذا المحتوى، أكدت خلال حديثها لـ «الوطن» إنها من المقرر أن تقدم برنامج «رحلة سعيدة» الذي يهدف لسرد قصة جديدة في كل حلقة، حول معاني القيم والمواطنة، والأخلاق: «البرنامج هيكون مواجهة بين أسرتين بأطفالهما، هيتشاركوا، ويتكلموا عن اختلاف الأجيال، ويحكوا ويشاركوا بآرائهم».

وعن معايير اختيار الأطفال والأسر المشاركة، أكدت الكاتبة إنه يستهدف جميع الأسر بمختلف الطبقات والأعمار.