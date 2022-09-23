نصائح للعناية بالبشرة الجافة في فصل الشتاء.. «اشربي 8 أكواب مياه يوميا»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعاني الكثير من الفتيات والسيدات من مشاكل في الجسم والبشرة خلال الشتاء بسبب البرودة والعواصف والأتربة التي تزيد في هذا الفصل من العام، فتؤذي الجلد بالتهيج والإحمرار والحساسية، خاصةً أصحاب البشرة الجافة، الذين يعيشون في معاناة وتحاول الفتيات البحث عن نصائح للعناية بالبشرة الجافة ونضارتها في فصل الشتاء، حتى يحتفظن بجمالهن وأناقتهن.. ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، نصائح للعناية بالبشرة الجافة في فصل الشتاء.

ماسك العناية بالبشرة الجافة

- زيت السمك

- ماء الورد

- صفار البيض

العناية بالبشرة الجافة في فصل الشتاء

يمكن العناية بالبشرة الجافة في فصل الشتاء من خلال خلط المكونات جيدًا، والتي تتكون من زيت السمك وصفار البيض، وضع الخليط على الوجه كاملا باستخدام فرشاة نظيفة.

يمكن للفتيات ترك الماسك على الوجه لمدة 15 دقيقة، حتى تتشرب المكونات بشكل كبير، ومن ثم يمكن إزالته باستخدام قطنة مبللة بماء الورد، ومن ثم الترطيب الجيد للبشرة بعدها.

كما حددت خبيرة التجميل والعناية بالبشرة، إنجي محمود، طرق العناية بالبشرة الجافة خلال فصل الشتاء، أثناء حديثها لـ«هُن»، إذ تقول: «يمكن للفتيات والسيدات اتباع نظام خلال فصل الشتاء، خاصة أصحاب البشرة الجافة، من خلال انتقاء استخدام الكريمات والمرطبات التي تتناسب مع البشرة، مع الحرص على شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من المياه في اليوم، التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية».

ونصحت خبيرة التجميل والعناية بالبشرة، السيدات والفتيات أيضًا بضرورة الحرص على تناول الخضراوات والفواكه التي تساعد على تعزيز وترطيب الجسم والبشرة، مثل الخس والجرجير، بخلاف ترطيب الجلد بدهان الفازلين مساءً وبشكل يومي، مع تجنب الاستحمام بالماء الساخن، لأنه يمنع تكوين الزيوت المغذية التي تفرزها الجسم، والتي تساعد على ترطيبه، متابعةً: «يجب الاعتماد على مستحضرات التجميل، ومنتجات العناية بالبشرة المصنوعة من مواد طبيعية، والابتعاد عن مجهولة المصدر والتي تحتوي على عناصر ومركبات كميائية، كما يجب الابتعاد عن استخدام الصابون الذي يحتوي على الكحول ويضر بالجسم والشعر بشكل كبير».