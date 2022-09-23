استشاري ينصح الأمهات بإعطاء أطفالهن لقاح الإنفلونزا: يحميهم من الأمراض

القاهرة - سمر حسين - صحة

تطعيم الإنفلونزا الموسمي، من الضروريات، ويجب ألا تغفل الأمهات عنه لأنه قد يؤدي إلى أضرار صحية كبيرة خاصة مع بدء فصل الخريف والاستعداد للشتاء، إذ تعتبر الإنفلونزا من الأمراض المرتبطة بتغيرات الطقس وانخفاض درجات الحرارة التي تصيب مجموعة كبيرة من الأطفال.

وحذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، من التراخي من أخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية للأطفال، مؤكدًا أنه يحميهم من مضاعفات خطيرة قد تودي بحياتهم، خاصة أن الإنفلونزا تختلف تمامًا عن الإصابة بالبرد.

الإنفلونزا الموسمية قد تؤدي للوفاة

وأوضح «الحداد» خلال حديثه لـ«هُن»، أن هناك فرقًا كبيرًا بين الإنفلونزا والبرد: «البرد فيروس مختلف عن الإنفلونزا الموسمية، لأن البرد زكام وارتفاع طفيف في درجة الحرارة وممكن احتقان بسيط في الحلق وكحة خفيفة».

وتابع: «أما الإنفلونزا ارتفاع شديد في درجة الحرارة تكسير وآلام في الجسم والعين، فقدان الشهية، كحة شديدة قد تؤدي في بعض الحالات إلى التهاب رئوي، وتصل للوفاة في بعض الحالات مثل مرضى نقص المناعة والفشل الكلوي وبعض مرضى القلب إذا لم تُعالج مُبكرًا».

الحالات الأكثر احتياجًا للتطعيم

وأوضح «الحداد» أن التطعيم يعد من الضروريات لبعض الحالات مثل مرضى حساسية الصدر ونقص المناعة والفشل الكلوي وبعض مرضى القلب والسكر: «حتى لو الطفل جاله برد، فده مش هيكون أي حاجة جنب الأعراض اللي ممكن تجيله لو مخدش التطعيم».

ونصح الطبيب في النهاية، بالحصول على تطعيم المكورات الرئوية حال السماح بتناوله: «ده تطعيم لعدة فصائل من المكورات المسبب للالتهاب الرئوي».