الامارات | خاتم زواج مفقود في بحيرة منذ 17 عامًا يعود لصاحبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد رجل فقد خاتم زواجه قبل 17 عامًا في قناة مائية صخمة لاحدى البحيرات، خاتمه قبل أيام فقط من احتفاله بالذكرى السنوية العشرين لزواجه.

واكتشف أحد السباحين في إحدى قنوات كولومبيا البريطانية خاتمًا في الماء، وكان في وضع جيد، فقام بتسليمه للشرطة على أمل الحصول على أصحابه.

وأصدرت حينها شرطة بينتيكتون بيانًا تبحث فيه عن صاحب الخاتم الذي عثر عليه في القناة من قبل سباح محلي، مشيرة إلى أن الخاتم محفور باسمي "ستيفاني ونويل".

ولفت البيان الصادر عن الشرطة انتباه والد زوجة نويل نيسن والذي قال بعدها لشبكة "سي بي سي نيوز" : "اتصل بي والد زوجتي. لقد شاهد مقالاً في موقع إخباري آخر فأرسله لي قائلاً ، هل هذا لك؟"

واعترف نيسن إنه فقد خاتم زواجه في القناة قبل 17 عامًا. وقال: "لقد ضاع هذا الخاتم منذ فترة طويلة. كنت في حالة صدمة كاملة".

وأوضح أنه وبعض الأصدقاء قضوا يومها نهارهم في القناة، ولم يدرك حتى عودته إلى سيارته أن الخاتم مفقود.

وقال إن الخاتم الذي أعيد إليه رجع في الوقت المناسب للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لزواجه من زوجته ستيفاني ، لا يزال في حالة جيدة.

وأبدى الرجل المحظوظ دهشته لحفاظ الخاتم على جودته بعد كل هذه السنوات "لن تصدق مدى جودة شكله بعد 17 عامًا في مياه القناة. كنت سأفكر على وجه اليقين أنه سيتهالك من وجوده في المياه والرمال في كل تلك السنوات التي مرت عليه".