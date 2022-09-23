الامارات | عمره 106 سنوات وفاز في انتخابات نقابية للمرة 61

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثبت المعمر الهندي كانهايا غوبتا «106عاما» أن العمر مجرد رقم، لان وصوله إلى هذا العمر لم يمنعه من الترشح والفوز بانتخابات منصب السكرتير العام لاتحاد السكك الحديدية الشمالية الشرقية والمختصرة تسمية بنيمو للمرة الحادية والستين.

ينحدر المعمر من منطقة جوراخبور الهندية ولا يزال نشطًا كما يبدو في النقابة العمالية، وهو الأمر الذي دفع زملائه لمحاولة إدخال اسمه في موسوعة غينينس باعتباره أقدم زعيم نقابي نشط في العالم.

وتنقل صحيفة «نيو انديا اكسبريس» عن كانهايا تفسيره لكيفية الحفاظ على صحته خلال عمره الطويل بأن الإجابة تكمن في «الانضباط والإلهام والقوة الأخلاقية».

ويضيف أنه ينشط عندما يجد نفسه وسط أعضاء النقابة، مشيرا أن «مكتبي هو محل إقامتي الوحيد وأفرادها عائلتي».

انضم كانهايا إلى السكك الحديدية في عام 1946 وسرعان ما خاض انتخابات أمينها العام كل عام، وذلك حتى تقاعد في عام 1981 لكنه استمر في عمله النقابي.

وخلال حياته المهنية، تم فصل جوبتا من الخدمة أربع مرات وتم إرساله إلى السجن مرة واحدة لمدة شهر تقريبًا. لكن هذا لم يمنعه من متابعة أنشطته النقابية.

ويقول عنه زملاؤه أعضاء النقابة أنه «يتمتع بذاكرة حادة ولديه روتين مجرب ومختبر يتبعه دون أن يفشل». ويتضمن هذا الروتين «الاستيقاظ مبكرًا والعمل طوال اليوم والنوم في منتصف الليل تقريبًا»