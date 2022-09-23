حلاوة المولد.. أضرار يسببها الإفراط في تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يرتبط احتفال المولد النبوي الشريف، بالحلويات التي تشتهر في هذه المناسبة ويتناولها الكبير والصغير.

والكثيرون يأكلون حلوى المولد في هذه الأيام بإفراط وبكثرة دون النظر لما يحدث للجسم من آثار جانبية.

الدكتورة ليندا جاد استشاري التغذية العلاجية والسمنة، توضح لـ"الخليج 365"، أن المكسرات الموجودة في حلوى المولد جيدة جدا، ولكن المشكلة تكمن في كمية السكر العالية الموجودة.

وحددت استشاري التغذية العلاجية والسمنة، الأضرار التي يسببها الإفراط في حلوى المولد في النقاط التالية:

- ارتفاع نسبة السكر في الدم.

- ارتفاع مستوى هرمون الإنسولين.

- تخزين الدهون.

- وقف عمليات الحرق.

- تعرض الجسم للإصابة بالالتهابات.

- زيادة الوزن والسمنة، وتتسبب في الإصابة بالأمراض التالية:

- ضعف المناعة.

- ارتفاع ضغط الدم.

- تكيس المبايض.

- الآم الركبة والظهر.

- الروماتيزم.

- تصلب الشرايين.

- أمراض القلب.

- أمراض الكلى

نصحت استشاري التغذية بضرورة تناول حلوى المولد باعتدال وتجنب تناولها طوال اليوم، ومن الأفضل تناولها في الصباح، وذلك نظرا لأن في فترة الصباح معدل الحرق أعلى من فترة المساء.

وذكر الدكتور حازم المصري أخصائي التغذية العلاجية بالمركز المصري البريطاني لدراسة السمنة لـ"الخليج 365"، النسبة الطبيعية التي يمكن أن يتناولها الإنسان غير المريض أو الذي يعاني أمراض عضوية من حلوى المولد، هي 100 جرام في اليوم.

أما مرضى السكر فنصحهم أخصائي التغذية العلاجية، بتناول كمية 40 جرامًا يوميًا فقط من حلوى المولد، لتجنب الإصابة بمضاعفات صحية سيئة.

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