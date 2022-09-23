اشتري مستلزمات الشهر بأقل 855 جنيها



محمد اسماعيل - القاهرة - لا شك بأن الذهاب للهايبر ماركت لشراء مستلزمات الشهر والبحث بين العروض والخصومات لشراء الأفضل والأوفر ، يُعد أمراً مُرهقًا وصعبًا، خاصة في وجود أطفال، مما يضطرك في بعض الأحيان أن تنسى شراء مستلزمات مهمة، أو أن تشتري المتاح أمام عينك دون ، أن تنتبهي لجودته أو سعره .

لذا يوفر عليكِ الخليج 365 الوقت والمجهود في التسوق لبضع ساعات ، لتنتظري في النهاية في طابور طويل لدفع الفاتورة، كل هذا يُمكن أن تفعليه وانتي في منزلك وتشاهدي مسلسلك المفضل وبضغطة زر واحدة .

- أولًا قُمنا بتقسيم قائمة مستلزمات الشهر الهامة والأساسية لكل منزل

- ثانيًا اخترنا لكِ أفضل وأرخص المنتجات ، وبخصومات تصل إلي 24% لبعضها .

هيا نتصفح تلك القائمة سويًا.

1- الأزر والمكرونة :-

أرز ابيض فاخر على أد الأيد -5كجم

اطبخي الأرز الأبيض من "على قد الإيد"، لطهي وجبات شهية لعائلتك، من مكونات طبيعية تمامًا للحصول على أشهى طعم وأفضل قوام. تكبر حبوب الأرز عند طهيها دون أن تلتصق ببعضها مما يؤدي إلى الحصول على قوام منفوخ.

كما أن هذا الأرز يحتوي على ألياف غذائية تساعد على الهضم وتعزز صحة الجهاز الهضمي، أرز بلدي مثالي للاستخدام اليومي وتجهيز الكثير من الأطباق، يتم تعبئته في كيس تغليف لضمان بقائه طازجًا لفترة طويل.



كيس شعرية من لمتنا

استمتعي بالوجبات التقليدية الحلوة والمالحة مع شعرية لمتنا، صنعت هذه المكرونة من مكونات عالية الجودة لدعم اتباع نظام غذائي صحي. هذه الشعرية غنية بالكربوهيدرات والمواد المغذية

تأتي بخصم 14%



كيس لسان عصفور -400 كجم

قومي بطهي طبق من المكرونة الغنية والكريمية مع مكرونة لسان العصفور من لمتنا، تُعد هذه المكرونة البديل المثالي لرغبتك في الوجبات السريعة، امزجيها مع الخضار أو اللحوم المفضلة لديك وذلك للاستمتاع بوجبة لذيـذة.

يأتي بخصم فوري 14%



مكرونة إسباجيتي إيطاليانو

قومي بطهي أشهي أطباق الاسباجيتي بالصلصة واللحم المفروم لعائلتك ،مع هذه المكرونة،لذيذة وشهية

تأتي بخصم 11%



مكرونة بايت ريجيت – 400 كجم

تُعد هذه المكرونة البديل المثالي لرغبتك في الوجبات السريعة.



مكرونة لاميتا لازنيا

أطهي أكل المطاعم في منزلك وقدمي أشهي لازنيا لاطفالك مع مكرونة لازنيا من لاميتا



كيس مكرونة بيني من لمتنا -1كجم

المكرونة البشاميل، وطواجن المكرونة باللحم المفروم في الفرن أصبحت الأن أشهى وألذ مع مكرونة بينا من لمتنا

تأتي بخصم 24% .



2- البقوليات :-

فاصوليا بيضاء

سهل التحضير، صنع في مصر.



عدس أصفر مصري

- مقارنة بالأنواع الأخرى للعدس المجفف، يعتبر العدس من المنتجات سريعة التحضير.

- يمنحك العدس الطاقة اللازمة للحرق مع ثبات مستوى سكر الدم



لوبيا الأدهم

لوبيا فاخرة، سهلة التحضير، تأتي بخصم فوري 21%



3- مكونات الطبخ :-

زيت خليط من حلوة

إذا كنت من عشاق الصحة، فإن زيت خليط حلوة يعد إضافة مناسبة لمطبخك، فهو لا يعزز الطعم فحسب، بل يجعل الطعام سهل الهضم أيضًا. رائحته الطبيعية النقية هي ما تجعلها متميزًا.

يأتي بخصم 9%.



مكعبات مرقة دجاج 24 قطعة

تمنحك مذاق شهي ولذيذ، تأتي بخصم 5%



معجون طماطم من ريجاتا

تلبي ريجينا جميع شرائح المستهلكين وتثبت نجاحها بنمو كبير بنسبة 15٪ في المبيعات سنويًا.



ملح الطبخ كوكس

العبوة البلاستيكية تجعل الإستخدام سهل جدا وتحافظ على الملح نظيف طوال فترة الاستخدام

ومن خلال العبوة يمكن التحكم في كمية الملح التي تريدها .



ريحانة خل أبيض طبيعي

خلًا خالصًا بنسبة 100٪ دون أي إضافات صناعية بتركيز يتجاوز 5٪ وفقًا للمعايير المصرية، تتمتع بفوائد غذائية وعلاجية عالية لأنها تحتوي على العديد من الفيتامينات والإنزيمات. يتم تعبئتها في عبوات زجاجية ولديها شكل جذاب وسهل الاستخدام وآمن ومحكم الإغلاق.



حليب المراعي 6 عبوات

ليب أبقار طازج ينتجه قطيع المراعي،يأتي بخصم 10%



4- النظافة :-

مسحوق غسيل تايد للغسالات الاتوماتيك

- حافظي على نظافة ملابسك ومظهرها الجديد بغسلها بمسحوق الغسالة الأوتوماتيك تايد، تتغلغل التركيبة النشطة في نسيج القماش لإزالة أي بقع متغلغلة دون التأثير على سلامة القماش الشبكي.

- يأتي بخصم 5%

مناشف مطبخ فاميليا

تمتص مناديل المطبخ الورقية من فاميليا الزيت الزائد من بعض المأكولات، مثل: الوجبات الخفيفة المقلية، تتمتع هذه المناديل بالسماكة والقدرة العالية على الامتصاص لتريحك أثناء استخدامها،يمكن استخدامها أيضًا لتنظيف المواد المنسكبة والأتربة العالقة في الأواني والمقالي وغيرها من الأغراض.

تأتي بخصم 5%

مناديل تواليت مضغوطة

مصنوعة من أنسجة طبيعية عالية الجودة تجعلها آمنة للاستخدام، كل لفة من مناديل التواليت معقمة لضمان نظافة 100٪، مما يجعلها مناسبة للأطفال والكبار على حدٍ سواء.

تأتي بخصم 11%



سائل منظف الصحون والأطباق

نظفي أطباقك بسهولة وكفاءة أكبر باستخدام مجموعة سائل غسيل الأطباق من فيبا 3 كغم و2 كغم. تستهدف تركيبته سريعة المفعول بشكل مباشر بقايا الشحوم العالقة في أواني الطبخ والأطباق، مما يساعد على إزالتها تمامًا بمسحة واحدة.

يأتي بخصم فوري 11%