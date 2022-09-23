طريقة عمل الفولية في البيت.. أحلى حاجة بحلاوة المولد

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الفولية واحدة من أكثر القطع المحبوبة في علبة حلاوة المولد، يحبها الأطفال والكبار على حد سواء ويكون مكونها الأساسي السوادي والسكر، وتعتبر أحلى حاجة في حلاوة المولد.

وينشر «هن»، فيما يلي طريقة عمل الفولية في البيت على طريقة الشيف شربيني.

طريقة عمل الفولية

¼ كيلو فول سوداني مقشر وغير مملح.

½ كوب سكر.

⅓ كوب ماء.

½ ثمرة ليمون كبيرة.

طريقة تحضير الفولية

يسخن الفرن لمدة 30 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

يوضع الفول السوداني في الفرن لمدة 10 دقائق، ثم يترك جانبًا.

على نار متوسطة، يوضع السكر والماء، ويقلب حتى يذوب السكر.

يعصر الليمون، ثم يقلب باستمرار لمدة 15 - 20 دقيقة، حتى يغلظ الخليط قليلًا ويصبح لونه ذهبي فاتح اللون.

يوضع الفول فوق خليط السكر، ويقلب باستمرار حتى تمتزج المكونات.

تدهن صينية ليس لها أطراف بالقليل من الزيت، ثم افردي الفول السوداني فيها.

تترك الفولية ضمن حلاوة المولد لتهدأ قليلًا.

تقطع مستطيلات متساوية الحجم.

يترك الفول السوداني لمدة لا تقل عن الساعتين حتى تتماسك قبل تقديمها، تقدم مع حلاوة المولد.