استشاري جلدية توضح طرق الحفاظ على البشرة وقت تغير الفصول: «ابعدي عن الصابون»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعاني الكثير من الفتيات من مشاكل في البشرة نتيجة لتغير الفصول، وتزامنا مع انتهاء فصل الصيف وحلول الخريف، إذ يحدث تغير كلي في شكل الجسم والبشرة، فضلًا عن تزايد أمراض الحساسية التي تجعل البنات أكثر عرضة لمشاكل البشرة.

طرق الحفاظ على البشرة والجلد

الدكتورة إيمان سند، أستاذ الأمراض الجلدية بجامعة بنها، تحدثت عن طرق الحفاظ على البشرة والجلد وقت تغير الفصول، خلال استضافتها في برنامج «8 الصبح»، المذاع على فضائية dmc قائلة: «تغير الفصول يحدث تغير كلي في الجسم خاصة على البشرة والجلد، وهو الهاجس الذي يصيب الفتيات والسيدات بالقلق والفزع، هناك مشكلة عند الرجال هو تعرضهم لأشعة الشمس نتيجة التواجد خارج المنزل، لكن السيدات هي مصدر الشكاوى المتكررة، إذ تزيد مشاكل الحساسية سواء على الجلد والشعر والعين، كل ما كانت البشرة جافة كل ما كانت عُرضه للمشاكل الحادة».

نصائح لاصحاب البشرة الجافة

«استخدام مرطبات للبشرة لمقاومة الجفاف والتئام التشققات الصحية»، هكذا واصلت الدكتورة إيمان سند، حديثها عن طرق الحفاظ على البشرة والجلد وقت تغير الفصول: «هناك تشققات بسيطة تكون على سطح الجلد والتي تسمح باختراق مسامات البشرة، وتدخل لعمق الجلد وتسبب مشاكل كبيرة في البشرة، خاصة الذين يعانون من جفاف في البشرة، والتي يجب غسلها مرات قليلة وعدم استخدام الصابون العادي وعمل تنظيف بالحليب المخصوص واستخدام مرطب دهني، لأن هذا يساعد في ترميم الجروح».

نصائح لأصحاب البشرة الدهنية

وفيما يخص البشرة الدهنية، قالت أستاذ الأمراض الجلدية بجامعة بنها: «الالتهابات التي تحدث في البشرة الدهنية تحدث نتيجة زيادة الدهون، وظهور البثور السوداء والبيضاء، لذا يجب غسلها فيما لا يقل عن 3 مرات في اليوم، مع تعويض المادة المفقودة للجلد من خلال وضع كريم مائي مرطب، مثل اللوشن والحليب، الذي يساعد على ترطيب البشرة وتقليل تأثرها بعوامل الحساسية المختلفة».