خبيرة تغذية تنصح بوجبة إفطار صحية للأطفال: «لبن عليه شوكولاتة أو عسل»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تحاول الأمهات البحث عن طرق وأفكار خارج الصندوق، حتى يحصل أطفالهن على قيم غذائية هائلة ومصدر للطاقة تعينهم على قضاء يومهم خاصة داخل المدرسة، حتى يستطع التركيز بكفاءة عالية، كما يبحثن عن مكونات «اللانش بوكس» الصحية، التي يمكن تحضيرها للطفل.

وقدمت الدكتورة جيهان فؤاد، عميد المعهد القومي للتغذية، خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز»، أفكارا للأمهات لإفطار صحي لأطفالهن قبل الذهاب للمدرسة مع مكونات اللانش بوكس الصحي: «هناك مشاكل كثيرة تواجهها الأمهات مع الأبناء خاصة العاملات، يجب أن يتم إعطاء الطفل وجبة صحية تحتوي على النشويات قبل الذهاب للمدرسة، يمكن تناولهم البليلة، ولبن وعليه شيكولاتة أو عسل، تحبيب الأطفال في الخضار والفواكه والمكسرات، خاصة أول حصتين بيضيعوا وبيقل تركيزه فيهم».

وتابعت الدكتورة جيهان فؤاد، في الحديث عن الأطعمة الصحية التي تناسب الأطفال قبل الذهاب للمدرسة: «الفول مصدر بروتين هام جدا، وفي حالة القلق من أنه هينام يمكن الاستعانة بالفول المقشور، لازم جسمه يكتسب 300 وحدة حرارية قبل الخروج من البيت».

مكونات اللانش بوكس الصحي

وفيما يخص مكونات اللانش بوكس الصحية، قالت الدكتورة جيهان فؤاد، عميد المعهد القومي للتغذية، خلال البرنامج: «الأطفال ليس لديهم ممنوعات حتى لو طفل بحاجة لفقدان الوزن، لازم يكون عنده مصدر للنشويات وللبروتين وللدهون، مثل الفول السوداني غير المملح، هو مصدر سريع ومشبع، اللحوم المصنعة مثل اللانشون والسوسيس ممنوعة، يمكن وضع الكثير من الفواكه والخضراوات مثل الخس».

نصائح خاصة للأمهات

كما أشارت الدكتورة جيهان فؤاد، إلى أن تناول الطفل النشويات فقط يجعله يشعر دائما بالجوع، مضيفة: «لو فضل ياكل النشويات من غير أطعمة تعلي البروتين والدهون الصحية، هيفضل جعان، التسخين المستمر يحول الدهون الصحية إلى دهون مشبعة والتي تتسبب في ضرر على الطفل».