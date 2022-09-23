4 أبراج للرجال الرومانسية.. أنت مين فيهم اللي قلبه كبير ولا الحنين؟

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

الحنية والاهتمام والرومانسية من الصفات التي تبحث عنها أغلبية الفتيات في شريك الحياة، إلا أنها غير متوفرة لدى بعض الرجال، وهناك أصحاب أبراج يتصفون بها.

وتقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر «هن»، أكثر أبراج الرجال رومانسية، حسب المواليد ونصائح لشريكة الحياة لتفادي المشاكل فيما يلي.

أبراج الرجال الرومانسية

برج الاسد

صاحب برج الأسد يعتبر الحب شيئا أساسيا في الحياة، ولديه القدرة أن يجعل ما يحبها تعيش في سعادة كبيرة ولكن أحيانا تتقلب مشاعره، لذلك يجب أن يكون الطرف الآخر مستعدا لهذه التقلبات: «ويرجع بعدين يندم ويرجعها تاني وهكذا، حالة الحب عنده مش دايما مستقرة لكنه رومانسي جدا» بحسب وصف خبيرة الأبراج.

برج الحوت

صاحب برج السرطان لا يستطيع العيش بدون حب، وهو بالنسبة له عقيدة، أهم شيء لديه، هو شخص حنين ويتميز بالاهتمام بالطرف الآخر، ولكنه شخص «حساس جدا»، لذا يجب على شريك الحياة مرعاة مشاعره وتقدير عطائه وحنيته وفقا لخبيرة الأبراج.

برج السرطان

صاحب برج السرطان من داخله شخص رومانسي، ويظهر مشاعره في حال كان متأكدا أن الطرف الآخر يحبه، إذا لم يكن متأكد لا يخبرها ويظل متحفظا: «عشان ميتجرحش، وهو دايما يتظاهر أنه صلب ومعندوش مشاعر عشان يحمي نفسه من أي صدمات»، حسب خبيرة الأبراج.

برج القوس

صاحب برج القوس دائما ما يبحث عن المثالية في الحب، وهو رومانسي ولكن يمكن أن يفقد ذلك الحب بسبب الغيرة والشك والسيطرة والطمع وفقا لـ«عبير»: «قلبه كبير ممكن يعرف يحب واحدة واتنين وتلاتة في نفس الوقت وشايف أن إيه المشكلة لما يحب كذا واحدة ويبقى بيحبهم بجد».