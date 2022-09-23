ماذا يخبرك لسانك عن صحتك؟.. علامات ورسائل خطيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعطي اللسان عشرات الرسائل والعلامات التي تحذر صاحبه بأنه مصاب وربما سيموت، وعلى الرغم من صغر حجمه بالنسبة للجسم إلا أنه يشكل دورًا مهمًا جدًا، في الأكل والتذوق والكلام والنفس، ويمكن أن تنبعث من الفم رائحة كريهة نتيجة إهمال العناية بالفم واللسان مما يؤثر على التواصل الاجتماعي بين الأفراد، ويقدم «هن» في التقرير التالي تقريرًا عن ماذا يخبرك لسانك عن صحتك؟

ماذا يخبرك لسانك عن صحتك؟

وقالت الأستاذة الدكتورة إيمان سند، أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل والليزر لـ«هن»، إن الرسالة الأولى التي يخبرك بها لسانك عن صحتك هي صعوبة الكلام، إذ تعتبر أهم المشاكل التي تواجه اللسان هي التلعثم، وهو ما يعيق الأشخاص الناجحين تعليمياً ودراسيا من تقليد وظائف مهمة نتيجة مشكلة اللسان مثال على ذلك سيدنا موسى الذي طلب منه الله أن يشدد أزره بأخيه هارون لأنه أكثر منه فصاحة،

وأضافت «سند» أنه عند ظهور تضخم في حجم اللسان بحيث يكون لديه بروز من الفم، وضخامة اللسان في الأغلبية العظمى من الحالات يرتبط بدرجة معينة من التخلف العقلي أهم أسبابها نقص الغدة الدرقية في سن الصغر، وبالتالي يكون لسان الطفل دائما خارج فمه، وهذا من الدلائل أنه يعاني من مشكلة في معدل ذكائه يصاحبه نقص في الغدة الدرقية.

تحذير لوجود فطريات

أما عن سؤال ماذا يخبرك لسانك عن صحتك؟ هناك بعض الرسائل التحذيرية التي تظهر على هيئة مشاكل منها المشاكل الشائعة جدا، مثل وجود بقع بيضاء في الفم، ولها أسباب عديدة منها الإصابات الفطرية وتصيب لسان الأطفال لنقص المناعة، وقد يصيب الكبار نتيجة إصابته بمرض يؤدي إلى نقص المناعة أو يفرط في استخدام المضادات الحيوية التي تعمل خلل في توازن اللسان البيولوجي وتقتل البكتيريا الحميدة في الفم«بقع بيضاء تشبه الزبادي ويصاحبها التهاب في الفم والآلام أثناء الكلام والمضغ والبلع».

وتختلف الإصابات الفطرية للسان عن باختلاف نوع البقع، منها على سبيل المثال البقع البيضاء المزركشة التي تكون أحد أعراض الإصابة بالحزاز المسطح وهو مرض نتيجة خلل مناعي يصيب جسم الإنسان يؤدي إلى ظهور حبيبات بنفسجية اللون في الجلد وعادة ما يصاحبها البقع البيضاء المزركشة في الفم واللسان، هناك بقع أخرى بيضاء يمكن أن تظهر على الخد وأعلى وأسفل اللسان ولا يمكن إزالتها بمنديل أو شاش ولا يصاحبها الم ،لكنها عرض خطير لأنها قد تكون التهاب يسبق سرطان الجلد ويجب استشارة طبيب مختص فوراً

كل هذا واكثر من الأعراض التي تظهر على اللسان وهي عبارة عن رسائل تدل على الإصابة بالأمراض الجلدية أو المناعية أو الفيروسية وبالتالي مهم جدا الاهتمام بصحة اللسان ونظافته ولا يجب إهماله لانه قد يصاب بأمراض سرطانية تؤدي إلى الوفاةبالك منها».