4 أشكال لرسومات الآيلاينر.. اتعلميهم بالخطوات (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يبرز الآيلاينر عينيك ومظهرك العام، فهو مكياج أساسي تحتفظ به كل امرأة في حقيبة مستحضرات التجميل الخاصة بها، فيأتي تطبيق الآيلاينر ضمن روتين المكياج اليومي.

وهناك العديد من الأشكال المختلفة لرسومات الآيلاينر التي تحتلف باختلاف رسمة العين وشكل الجفون، والمناسبة أيضًا.

وإليكٍ أبرز 4 أشكال لرسومات الآيلاينر، وفقًا لموقع boldsky طبقي المناسب لكِ.

1. الآيلاينر التقليدي

من السهل جدًا تحقيق مظهر الآيلاينر المجنح الأساسي المعروف، في البداية تحتاجين إلى وضع محدد العيون الآيلاينر من الزاوية الداخلية للعين والاستمرار في التمدد حتى الطرف النهائي.

تأكد من تطبيق البطانة الموازية لخط الرمش.

2. آيلاينر مزدوج الجناح

محدد العيون ذو الجناحين هو نسخة ممتدة أو أكثر دراماتيكية من محدد العيون المجنح البسيط، وذلك للحصول على مظهر مثير، فقط اتبعي خطوات تطبيق الآيلاينر التقليدي السابقة، وبالنسبة للرموش السفلية تأكدي من إبرازها بخط محدد، ثم املأ الفراغ حيث يلتقي سطرين (في نهاية العين) بظلال العيون .

3. عيون القطة

للحصول على مظهر فائق الأناقة ، ابحثي عن نظرة عين القط، لتحقيق هذا المظهر المستوحي من القطط ، يجب أن تختاري كحل سائل.

قم بتشكيل خط رفيع في العين الداخلية وقم تدريجياً بإنشاء خط أكثر سمكًا حتى تصل إلى نهاية خط العين، ثم قم بتمديد خط البطانة في اتجاه تصاعدي حتى طرف عينيك.

عززي مظهر عين القطة باستخدام الماسكارا.

4. الآيلاينر الملطخ

لإضفاء مظهر عيون سموكي ، ضع في اعتبارك اختيار كحل ملطخ، فقط ارسمي خطوطًا كما تفعلين لمظهر الآيلاينر المعتاد لكن بقلم الكحل، وامزجي الكحل جيدًا على الجفون باستخدام فرشاة تلطيخ.

ضعي ظلال العيون على الجفون وامزجيها جيدًا، ويمكنك إضافة القليل من ظلال العيون الإضافية للحصول على تأثير داكنًا.