ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الجمل؟.. خبيرة تغذية: يساعد في بناء أنسجة الجسم

القاهرة - سمر حسين - صحة

يتساءل الكثير من الأشخاص على محرك البحث جوجل، عن ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الجمل؟ سواء هل يحتوي على فوائد أو أضرار أو أفضل الأجزاء فيه وغيره وهو ما ترصده الدكتورة مروة شعير خبيرة التغذية في السطور التالية.

وردت الدكتورة مروة شعير خبيرة التغذية عبر «هن»، على سؤال ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الجمل؟، بأن لحم الجمل من اللحوم الخفيفة على المعدة ويمكن تناوله ولا يوجد مشاكل فيه، خاصة أنه من الأطعمة سهلة الهضم.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الجمل؟

وذكرت خبيرة التغذية أن يفضل أيضا تناول لحم البقر أو الجمل الصغير، لأنها تكون خفيفة وتشبه لحم البتلو، موضحة أن هناك بعض الناس الذين يعتقدون أن لا يفضل أكل لحم الجمل إلا أن الأمر عكس ذلك تماما.

وتابعت الدكتورة مروة شعير أن لحم الجمل يحتوي على أعلى نسب في الحديد عن باقي اللحوم، ومن فوائده أيضا كما يلي:

- لحم الجمل غني بالأحماض الأمينية الهامة للجسم.

- يساعد لحم الجمل على بناء أنسجة الجسم.

- يحتوي لحم الجمل على العناصر المعدنية الهامة.

- لحم الجمل غني بالفيتامينات.

- ويعد لحم الجمل من اللحوم سهلة الهضم.

- ويتميز لحم الجمل أنه منخفضة المحتوى من الدهون.

- ومنخفضة الكوليسترول.

هل هناك أضرار من تناول لحم الجمل؟

أشارت خبيرة التغذية إلى أن قاعدة عامة يجب الناس معرفتها أن أي منتج الإفراط في تناوله يكون له أضرار على صحة الشخص، وأن يجب الأكل باعتدال، وبالنسبة للحوم يجب عدم الإكثار منها ومن المفترض أن يتناول الشخص من 100 إلى 150 جرام لتجنب المشاكل الصحية مثل النقرس.