الألوان الزاهية تغزو موضة الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

تغزو الألوان الزاهية الموضة النسائية في خريف وشتاء 2022/2023 لتمنح المرأة إطلالة جذابة تشيع البهجة وتكسر الكآبة، التي تسود أجواء هذا الوقت من العام.

وأوضح كارل تيليسين، محلل الاتجاهات لدى معهد الموضة الألماني، أن الموضة تزهو هذا الموسم بالألوان المبهجة مثل الأحمر الناري والبرتقالي القوي والأصفر الساطع والأخضر العشبي والأزرق السماوي والبنفسجي والوردي بلون باربي.

ومَن ترغب في إطلالة أكثر جاذبية يمكنها تنسيق هذه الألوان الزاهية مع ألوان الباستيل الحالمة، على سبيل المثال يمكن تنسيق الأحمر الصارخ مع الوردي الناعم والأخضر الساطع مع الأخضر الباستيلي.

ولإطلالة أكثر هدوءا يمكن تنسيق هذه الألوان الزاهية مع الألوان المحايدة كالأسود والرمادي ودرجات البني والوردي والزيتوني، على سبيل المثال يمكن تنسيق الأصفر والبرتقالي مع الأبيض أو الأسود أو الرمادي.

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