التطعيم ضد الأنفلونزا ضروري لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال البروفيسور بيرند سالزبيرجر إن التطعيم ضد الأنفلونزا يعد ضروريا للأشخاص، الذين يعانون من ظروف صحية معينة مثل كبار السن والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والكبد والكلى والأعصاب والجهاز التنفسي وأمراض الأيض كداء السكري؛ نظرا لأن الأنفلونزا قد تتخذ مسارا خطيرا لديهم بسبب ضعف مناعتهم.

وأوضح رئيس الجمعية الألمانية للأمراض المعدية أنه يمكن للحوامل تلقي التطعيم ضد الأنفلونزا اعتبارا من الثلث الثاني من الحمل.

التوقيت المثالي

وعن التوقيت المثالي لتلقي التطعيم ضد الأنفلونزا، أوضح سالزبيرجر أنه من الأفضل تلقي التطعيم اعتبارا من أكتوبر وحتى منتصف ديسمبر، مشيرا إلى أن الأمر يستغرق فترة تتراوح من 10 إلى 14 يوما حتى يظهر مفعول التطعيم، علما بأن مفعول الحماية يتلاشى بعد مرور نحو 3 شهور.

ويمكن أن يتسبب التطعيم في ظهور بعض المتاعب الصحية مثل احمرار موضع التطعيم وآلام الأطراف وآلام العضلات والصداع والحمى والتعرق والارتجاف، غير أن هذه الأعراض سرعان ما تتلاشى من تلقاء نفسها في غضون يوم إلى يومين.

وأشار سالزبيرجر إلى أن التطعيم ضد الأنفلونزا لا يمنع الإصابة بالأنفلونزا، ولكنه يساعد في تخفيف شدتها والحد من أعراضها.

وإلى جانب تلقي التطعيم، ينبغي بشكل عام تجنب الإصابة بالأنفلونزا من خلال الابتعاد عن الأشخاص المصابين بها وغسل اليدين جيدا بانتظام وارتداء الكمامة.

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