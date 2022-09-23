فوائد الكالسيوم للجسم.. «يحافظ على صحة القلب»

القاهرة - سمر حسين - صحة

جسمك لا ينتج كالسيوم ويعتمد بشكل أساسي على مصادر الطعام الخارجية أو المكملات الغذائية للكالسيوم، والعظام هي المخزن الرئيس للكالسيوم في الجسم، ويحتاج له الكبار مثل الأطفال بشكل مستمر، وذلك بحسب دكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية.

أهمية الكالسيوم للكبار

وقال «حلمي»، في تصريحات خاصة، إنه بعد سن 35 سنة يحتاج الجسم لـ الكالسيوم أكثر لأن كثافة العظام تقل وتكون عرضة أكثر للكسر والهشاشة، لأن قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم تقل من 20% إلى 30%، لذلك يجب الاهتمام بالتعرض لأشعة الشمس وهي المصدر الرئيسي لفيتامين د الذي يحسن عملية امتصاص الجسم للكالسيوم.

في حالة عدم احتواء نظامك الغذائي على مستويات كافية من الكالسيوم، يقوم جسمك باستخدام المخزن في العظام، فتقل كثافتها وتكون عرضة أكثر للهشاشة والكسور.

أهمية الكالسيوم للجسم

فوائد الكالسيوم لا تقتصر على العظام لكنها تشمل الآتي:

تنظيم عملية تقلص العضلات في الجسم.

المشاركة في عملية تخثر الدم.

خفض خطر الإصابة بضغط الدم المرتفع خاصة فترة الحمل.

تحسين مستويات الكوليسترول في الجسم.

المساعدة في بناء الأسنان والحفاظ على صحتها.

التقليل من أعراض فترة ما قبل الحيض.

الحفاظ على صحة القلب.

مصادر الكالسيوم

اللبن

البيض

السمك