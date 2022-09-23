فوائد مذهلة للزبادي على الصحة.. «يحسن من البشرة وعملية الهضم»

القاهرة - سمر حسين - صحة

الزبادي من الوجبات الخفيفة والتي ينصح جميع الأطباء بتناولها في العشاء، لأنها تسهل عملية الهضم، وتحتوي على فوائد عدة للصحة.

وتقدم الدكتورة أميرة جمال خبيرة التغذية عبر «هن»، فوائد الزبادي المتنوعة، ونصائح لتناوله وعمله عصير في الخلاط فيما يلي.

فوائد عصير الزبادي

- يساعد الزبادي على تحسين وضع البكتيريا النافعة في المعدة.

- يعمل الزبادي على التخلص من مشاكل الأمعاء والهضم، مثل «الإمساك، الإسهال، عدوى الملوية البوابية، عدم تحمل اللاكتوز، ومرض التهاب الأمعاء».

- عصير الزبادي يعمل على تقوية الجهاز المناعي.

- يساهم الزبادي في علاج الفطريات المهبلية، وإعادة توازن درجة الحموضة في هذه المنطقة.

- يساعد عصير الزبادي على التقليل من خطر التعرض للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

- يحسن الزباي صحة الأوعية الدموية.

- من مميزات الزبادي أيضا أنه يساعد في فقدان الوزن كما أنه يقلل من الشهية.

- يحتوي الزبادي على البروتين والكالسيوم.

- يحسن البشرة.

خبيرة التغذية: «بلاش سكر على الزبادي مش صحي»

ونصحت خبيرة التغذية بتجنب إضافة السكر على الزبادي واستبداله بعسل النحل، ويفضل اختيار الزبادي خالي الدسم، حتى يمكن للشخص الاستفادة منه وخاصة في اتباع نظام صحي، كما يجب أن يبتعد الأشخاص الذي ليس لديهم القدرة على تحمل اللاكتوز عن الزبادي.

طريقة عمل عصير الزبادي

- لعمل عصير الزبادي يمكن وضع 2 كوب من الزبادي في الخلاط مع نصف كوب حليب ويمكن إضافة العسل الأبيض أو الفاكهة ومزجهم بالخلاط.