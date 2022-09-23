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احذر هذه المواد الضارة بشامبو وسائل استحمام الأطفال

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محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذرت مجلة "أوكو تست" الألمانية من وجود بعض المواد الضارة بشامبو وسائل استحمام الأطفال، مثل ما يعرف "بالمركبات العضوية المهلجنة"، والتي تتسبب في إصابة الطفل بالحساسية، كما أنها بعضها مُسرطن. عضها مُسرطن.

وأضافت المجلة المعنية باختبار السلع والمنتجات أنه ينبغي أيضا الابتعاد عن المنتجات المحتوية على مشتقات "بولي إيثيلين جلايكول" (PEG)؛ نظرا لأنها تجعل الجلد أكثر نفاذية للمواد الغريبة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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