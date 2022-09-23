احذر هذه المواد الضارة بشامبو وسائل استحمام الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذرت مجلة "أوكو تست" الألمانية من وجود بعض المواد الضارة بشامبو وسائل استحمام الأطفال، مثل ما يعرف "بالمركبات العضوية المهلجنة"، والتي تتسبب في إصابة الطفل بالحساسية، كما أنها بعضها مُسرطن. عضها مُسرطن.

وأضافت المجلة المعنية باختبار السلع والمنتجات أنه ينبغي أيضا الابتعاد عن المنتجات المحتوية على مشتقات "بولي إيثيلين جلايكول" (PEG)؛ نظرا لأنها تجعل الجلد أكثر نفاذية للمواد الغريبة.

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