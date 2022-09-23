ماذا يحدث للجسم عند ممارسة الجري يوميا؟.. تحارب الاكتئاب وتمنع السكتة القلبية

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعتبر الرياضة من أكثر الأنواع التي تُفرغ الشحنات والطاقة السلبية، فضلًا عن كونها تُحسن من المزاج، خاصة رياضة الجري إذ هي وسيلة سهلة للحفاظ على اللياقة البدنية للجسم، والتي يُقدم عليها الكثير من الشباب ولاعبو كمال الأجسام وغيرهم من الذين يحاولون الحفاظ على رشاقتهم خاصة السيدات.

أهمية ممارسة الجري

ماذا يحدث للجسم عند ممارسة الجري يوميًا؟ ربما بات السؤال المتداول بين الجميع سواء على مواقع التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث، وأجابت على السؤال مدربة اللياقة البدنية الكابتن أميرة محمود، خلال حديثها لـ«هُن»، إذ تقول: «ممارسة الجري تُسرع من عملية التمثيل الغذائي، إذ تساعد على عملية حرق الدهون المتراكمة في الجسم، كما تُحسن من صحة القلب، وتعمل على تنشيط الدورة الدموية، كما تقلل من نسبة الإصابة بأمراض القلب، بجانب مساهمتها في خفض نسبة الكولستيرول الذي يؤدي إلى حدوث السكتات القلبية والدماغية».

تحسين المزاج والهدوء النفسي

وأشارت مدربة اللياقة البدنية إلى أن ممارسة الجري تساعد على تحسين المزاج، وتحارب الاكتئاب، إذ تقول: «تساعد ممارسة الرياضة خاصة الجري على إفراز مادة تقلل إفرازات الجهاز المناعي وتُبدل الطاقة السلبية بالإيجابية، بالإضافة لكونها تساعد على الشعور بالهدوء النفسي».

الجري يحسن من الذاكرة ويحمي من الخرف وألزهايمر

كما تحدثت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية، بمعهد تكنولوجيا وبحوث وسلامة الغذاء، عن فوائد ممارسة الجري يوميًا غذ تقول: «تساعد ممارسة رياضة الجري على تقليل خطر الاصابة بمرض السكري من النوع الثاني، كما تساعد على خسارة الوزن بشكل ملحوظ وصحي، تقلل من فرص الاصابة بهشاشة العظام وتقوي من العظام، بجانب تقوية الذاكرة والحماية من الخرف والزهايمر المبكر الذي يصيب الكثير من الأشخاص في مرحلة متقدمة من العمر».